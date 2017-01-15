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Рупольдинг. Очередной триумф Фуркада и проигранный финиш Шипулина

В гонке преследования лучшим из украинцев стал Дмитрий Пидручный

  • 15.01.2017 13:12
  • 571 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Wallpapersdsc.net. Мартен Фуркад
© Wallpapersdsc.net. Мартен Фуркад

Отчет ожидайте чуть позже...

1. Мартен Фуркад (0+2+1+0) 33:57.5
2. Эмиль Свендсен (0+0+0+0) +18.3
3. Михал Крчмар (0+0+0+0) +19.5
...
18. Дмитрий Пидручный (1+0+2+0) +1:08.9
27. Артем Прима (1+0+0+0) +1:34.7
46. Сергей Семенов (0+2+2+0) +3:56.5

Источник — Sport.ua

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