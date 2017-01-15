IBU: «Письмо биатлонистов направлено против допинга, не против России»

© biathlonworld.com.ua. Андерс Бессеберг

Письмо с подписями более 170 спортсменов из разных стран, адресованное Международному союзу биатлонистов (IBU), направлено не против россиян, а против допинга как общемировой проблемы. Об этом заявил глава IBU Андерс Бессеберг.

Ранее портал Сeskatelevize со ссылкой на главу чешской федерации биатлона Иржи Хамзу сообщил, что подписание письма состоялось в Рупольдинге (Германия), где проходит этап Кубка мира. Биатлонисты, представляющие различные федерации, потребовали от международного союза более решительных действий в отношении фигурантов допинговых скандалов.

«Это абсолютно нормальное письмо, в котором говорится о вещах, которые мы обсуждаем на каждом заседании конгресса IBU, - сказал Бессеберг. - Спортсмены и федерации хотят, чтобы причастные к допинг-скандалам более сурово наказывались международным союзом, но письмо никоим образом не направлено только против России. Это общий документ, адресованный всем странам».

«Спортсмены призывают нас предпринимать больше усилий в отношении борьбы с допингом, - добавил глава IBU. - Письмо вполне конструктивное, мы обсудим его содержание в ходе следующего заседания исполкома организации и посмотрим, следует ли внести изменения в правила в отношении антидопинговой политики. IBU должен очень серьезно реагировать на ситуацию с допингом в мире. Однако любые изменения в правилах могут быть приняты только на заседании конгресса IBU, где также будет обсуждаться этот вопрос».

В декабре была презентована вторая часть доклада о допинге в России, подготовленная независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Агентство направило в IBU список имен 31 российского биатлониста, спортсмены подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Международный союз открыл дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 атлетов, а также отстранил от участия в международных турнирах Яну Романову и Ольгу Вилухину. Из-за скандала СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира - 2017 в Острове (Псковская область). Ранее сообщалось, что доклад Макларена будет обсуждаться в ходе заседания исполкома IBU 21 января.

Источник — ТАСС

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