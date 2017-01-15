Золотой дубль Макаряйнен, прорыв Варвинец в гонке преследования

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Пятый этап Кубка мира по биатлону официально завершен. К сожалению, сборной Украины не удалось завоевать медали в Германии, переносим свои надежды на Антхольц.

Женская гонка преследования в какой-то мере стала копией мужской. Кайса Макаряйнен не дала соперницам ни единого шанса, выиграв гонку с минутным перевесом. «Серебро» второй раз подряд досталось Габриэле Коукаловой, а «бронзу» в споре с Лаурой Дальмайер взяла Мари Дорин Абер.

Что касается украинок, то в первую очередь отметим нашу молодежь. Ирина Варвинец добилась отличного прогресса, поднявшись с 52-го места на 20-е! Ире еще бы скорости и цены б ей не было. Сохранила свою 23-ю строчку и Анастасия Меркушина, допустившая три промаха на четырех рубежах.

Во второй гонке подряд кубковые очки набрала Валентина Семеренко, поднявшись с 30-й на 28-е место.

А вот лидер нашей команды Юлия Джима в этой гонке провалилась. Не идет стрельба у Джимы и все тут. 8 штрафных кругов намотала украинка. Итог – 43-е место.

Не стартовала в гонке Елена Пидгрушная, у который был 41-й стартовый номер.

1. Кайса Макаряйнен (0+0+1+0) 30:58.0

2. Габриэла Коукалова (2+0+0+0) +1:00.9

3. Мари Дорэн Абер (1+0+1+1) +1:23.1

...

20. Ирина Варвинец (0+0+0+0) +2:46.1

23. Анастасия Меркушина (0+1+1+1) +3:01.5

28. Валя Семеренко (1+0+1+0) +3:23.4

43. Юлия Джима (2+1+3+2) +4:28.8

Источник — Sport.ua

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