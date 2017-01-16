Александр ЖИРНЫЙ: «Пока не вижу результата работы»

© biathlon.com.ua. Александр Жирный

Украинский биатлонист Александр Жирный выступит на чемпионате Европы в Польше, который стартует 25 января. Жирный начинал сезон в главной команде, но после серии неудачных стартов потерял место в основе, где его заменил Владимир Семаков. Сейчас биатлонист находится на тренировочном сборе в Австрии.

- Александр, на последнем этапе кубка IBU ты был четвертым в индивидуальной гонке. Удалось хоть частично вернуть уверенность в своих силах?

- Не совсем, я ведь и в Арбере, и в Марттеле рассчитывал на более высокие результаты. Но там погода была очень сложной, сильный ветер мешал показать свой результат. Хорошо выступить удалось лишь в последней гонке этапа.

- После неудачных стартов на первых этапах кубка мира уже прошло время… Можно сейчас уже точно сказать, что помешало показывать более высокие результаты?

- На первых этапах чувствовал загруженность. Думаю, это связано с хорошей работой, которую мы проделали на сборе в Канаде. Но почему-то результата этой работы пока не вижу.

- Что должно случиться чтобы ты вернулся в первую команду?

- Нужно хорошо выступить на этапе кубка мира в Антхольце и на чемпионате Европы. Только тогда, думаю, по составу будет ясность. Пока нет конкретики.

- Хорошо выступить это как? Быть в десятке, двадцатке или тридцатке?

- Нужно быть как можно выше и выступать стабильно на всех стартах.

- Саша, не возникало чувства белой доброй зависти, когда смотрел мужские эстафеты, в которых феерили твои партнеры по команде?

- У меня чувство такое есть. Мне охота выступать и показывать свой результат, на который я работал весь сезон.

Ранее стало известно, что на чемпионате Европы также выступят Виталий Кильчицкий и Владимир Семаков.

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