На чемпионате Европы по биатлону выступят 10 украинцев

що вони вели проти Евертона? Якраз усю гру вів Евертон, а Сіті не могло три паси точних віддати ...

Мабуть потреби особливі, от і 250 тис. мало

уух, 16.01.2017 19:36 0King King, 16.01.2017 19:14 +1-лица в вас не вижу! ну не вижу "лица&q...

ну если вы "ухх3" еще и монитор,спору нет! ну нет "лица" у вас -НЕТ )))))как...