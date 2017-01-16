На чемпионате Европы по биатлону выступят 10 украинцев

С 25-го по 29-е января в польских Душниках-Здруй пройдет чемпионат Европы по биатлону. Сборная Украины будет представлена в таком составе.
Женщины
Юлия Джима
Ирина Варвинец
Анастасия Меркушина
Юлия Журавок
Яна Бондарь
Мужчины
Александр Жирный
Виталий Кильчицкий
Владимир Семаков
Артем Тищенко
Руслан Ткаленко
Источник — Федерация биатлона Украины
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