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На чемпионате Европы по биатлону выступят 10 украинцев

Соревнования пройдут в Польше с 25-го по 29-е января

  • 16.01.2017 18:31
  • 523 просмотров
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biathlon.com.ua. Юлия Джима
© biathlon.com.ua. Юлия Джима

С 25-го по 29-е января в польских Душниках-Здруй пройдет чемпионат Европы по биатлону. Сборная Украины будет представлена в таком составе.

Женщины

Юлия Джима
Ирина Варвинец
Анастасия Меркушина
Юлия Журавок
Яна Бондарь

Мужчины

Александр Жирный
Виталий Кильчицкий
Владимир Семаков
Артем Тищенко
Руслан Ткаленко

Источник — Федерация биатлона Украины

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