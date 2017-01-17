Сергей СЕДНЕВ: Пидручный мог занять хорошее место в пасьюте

© biathlon.com.ua. Сергей Седнев

В мужском пасьюте Дмитрий Пидручный и Артем Прима набрали зачетные баллы, закончив гонку на 18-м и 27-м месте соответственно. Сергей Семенов - 47-й.

«Гонка была интересная. Дмитрий Пидручный быстро стрелял первую стойку, немного халатно это сделал, поэтому занял невысокое место. Считаю, что при хорошей стрельбе, Дима был готов бороться за высокое место. Артем Прима немного продвинулся вперед, отстрелял хорошо, молодец. В целом ребята в среднем отработали, но думаю, что они двигаются в правильном направлении» - прокомментировал Сергей Седнев результаты сборной Украины на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Источник — Facebook.com

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