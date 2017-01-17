Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Состав сборной Беларуси на чемпионат Европы

Женская команда будет представлена всего двумя участницами

  • 17.01.2017 17:13
  • 304 просмотров
  • 0 комментария
Метки
pressball.by. Кристина Ильченко
© pressball.by. Кристина Ильченко

Стал известен состав белорусской сборной на чемпионат Европы по биатлону, который пройдет в польском городе Душники-Здруй, с 25 по 29 января.

Мужчины
Роман Елетнов
Александр Дорожко
Дмитрий Абашев
Максим Воробей
Сергей Бочарников

Женщины
Кристина Ильченко
Кристина Мазурина

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.