Состав сборной Беларуси на чемпионат Европы

© pressball.by. Кристина Ильченко

Стал известен состав белорусской сборной на чемпионат Европы по биатлону, который пройдет в польском городе Душники-Здруй, с 25 по 29 января.

Мужчины

Роман Елетнов

Александр Дорожко

Дмитрий Абашев

Максим Воробей

Сергей Бочарников



Женщины

Кристина Ильченко

Кристина Мазурина

Источник — Sport.ua

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