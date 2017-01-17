Состав сборной Беларуси на чемпионат Европы

Стал известен состав белорусской сборной на чемпионат Европы по биатлону, который пройдет в польском городе Душники-Здруй, с 25 по 29 января.
Мужчины
Роман Елетнов
Александр Дорожко
Дмитрий Абашев
Максим Воробей
Сергей Бочарников
Женщины
Кристина Ильченко
Кристина Мазурина
Источник — Sport.ua
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