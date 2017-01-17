Ларс БЕРГЕР: «Фуркад сейчас просто непобедим»

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Олимпийский чемпион в лыжных гонках и неоднократный чемпион мира по биатлону Ларс Бергер поделился впечатлениями от первого визита в Украину.

- Ларс, я так понимаю ты в Украине впервые.

- Да, это мой первый визит в вашу страну. В Карпатах мне нравится - красивая природа, люди доброжелательные.

- Как вы стал тренером паралимпийской команды?

- Два года назад получил такое предложение от нашей федерации, взвесил все и согласился. Нисколько не жалею. Получаю удовольствие от своей работы.

- Гонки этапа Кубка мира удается смотреть?

- Сейчас не хватает времени - тренировки, соревнования… Новости просматриваю в интернете. Последний раз смотрел в прямом эфире женский спринт в Рупольдинге. Наслаждался Кайсой Макаряйнен.

- Наверное, так же наслаждались и гонками в исполнении Мартена Фуркада… Не задумывался о том, кто из норвежских биатлонистов мог бы бросить ему серьезный вызов?

- Думаю, вряд ли это удастся кому-то в ближайшее время. Вижу, что неплохую форму набирает Свендсен, но даже ему будет не под силу соревноваться с Мартеном. Он сейчас просто непобедим и даже мы не можем с ним конкурировать. Нужно это признать. Плюс есть проблемы у Тарье Бе, у него сплошной кризис со здоровьем, насколько знаю у него проблемы с легкими. Может быть, младший Бе со временем сможет…

- Старший из Бе сможет восстановиться к чемпионату мира и усилить эстафетную команду?

- Если и восстановится, то вряд ли будет в необходимых кондициях.

- Ларс, ты один из тех кто пришел в биатлон с лыжного спорта. Есть много примеров когда лыжники и лыжницы никак не научатся стрелять на высоком уровне. Мириам Гесснер, Яна Бондарь… Примеров много. Что можешь посоветовать таким спортсменам?

- Им нужно быть готовым к тому, что результат быстро не придет. Хотя бывает, что лыжники практически безболезненно переходят в биатлон. Нужно много работать и не отчаиваться. Я считаю, что в стрельбе 80 процентов успеха это психология. Я, например, никак не мог наладить стрельбу стоя, часто заезжал на круги в гонках, где показывал высокую скорость, много думал об этом, переживал. Поэтому здесь очень важен правильный настрой. А это не приходит сразу.

- Как обстоят дела у вашей сестры Туры Бергер? Ее, случайно, не посещают мысли вернуться в биатлон к Олимпиаде? Макаряйнен в 34 года такие чудеса творит, а ведь Тура всего лишь на два года старше звездной финки…

- Вряд ли Тура решит возвращаться. У нее все хорошо и без биатлона. У нее есть тренерская работа в федерации, есть ребенок и несколько собак. Она пишет книги о вязании и чувствует себя отлично. Так что вряд ли вы ее уже увидите на трассе.

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