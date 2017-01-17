Биатлонисты требуют штрафовать спортсменов за допинг на €1 миллион

170 биатлонистов обратились в Международный союз биатлонистов с письмом, в котором требуют ужесточить наказания за нарушение антидопинговых правил.

В письме предлагается увеличить максимальный штраф за допинговые нарушения с 200 тысяч евро до 1 миллиона. В случае положительных проб стране, которую представляют спортсмены, должны быть уменьшены квоты на этапы Кубка мира.

Спортсмены, подозреваемые в употреблении допинга, должны быть отстранены до закрытия дела, а признанные виновными не должны допускаться к чемпионату мира и Олимпиаде. Исключения должны быть сделаны только для тех, чья дисквалификация составляет менее 6 месяцев.

Наконец, спортсменам, чьи соперники использовали допинг и выигрывали медали чемпионатов мира и Олимпиады, должна быть выплачена компенсация в два раза больше изначальных призовых.

Кроме этого, президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза также попросил дать IBU объяснения, почему Тюмень получила чемпионат мира-2021, несмотря на рекомендации МОК.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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