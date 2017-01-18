Российские допинг-читеры выступят на чемпионате Европы

Стал известен состав российской сборной на чемпионат Европы по биатлону, который пройдет в польском городе Душники-Здруй, с 25 по 29 января.
Женщины
Дарья Виролайнен
Светлана Слепцова
Ирина Старых
Светлана Миронова
Анна Никулина
Ольга Якушова
Мужчины
Александр Логинов
Алексей Слепов
Петр Пащенко
Тимур Махамбетов
Александр Поварницын
Юрий Шопин
Алексей Волков
Напомним, Александр Логинов и Ирина Старых отбыли длительную дисквалификацию за применение запрещенного препарата эритропоэтина.
Источник — Союз биатлонистов России
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