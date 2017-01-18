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Российские допинг-читеры выступят на чемпионате Европы

Стал известен состав сборной России по биатлону на соревнованиях в Польше

  • 18.01.2017 14:44
  • 503 просмотров
  • 6 комментария
Метки
eurosport.ru. Александр Логинов
© eurosport.ru. Александр Логинов

Стал известен состав российской сборной на чемпионат Европы по биатлону, который пройдет в польском городе Душники-Здруй, с 25 по 29 января.

Женщины
Дарья Виролайнен
Светлана Слепцова
Ирина Старых
Светлана Миронова
Анна Никулина
Ольга Якушова

Мужчины
Александр Логинов
Алексей Слепов
Петр Пащенко
Тимур Махамбетов
Александр Поварницын
Юрий Шопин
Алексей Волков

Напомним, Александр Логинов и Ирина Старых отбыли длительную дисквалификацию за применение запрещенного препарата эритропоэтина.

Источник — Союз биатлонистов России

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Комментарии
    NameVetal
      NameVetal, 18.01.2017 15:04
    +4
    Название статьи
    Ссылка
    Вова Мальцев
      Вова Мальцев, 18.01.2017 15:06
    -11
    "Российские допинг-читеры" - как же это убого и низко. Украинские "ЖУРНАЛИСТЫ" браво!!!
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 18.01.2017 15:17
    +6
    Вова Мальцев, 18.01.2017 15:06
    "Российские допинг-читеры" - как же это убого и низко. Украинские "ЖУРНАЛИСТЫ" браво!!!
    Це тавро на все життя.....Треба було думати коли ти був біатлоніст, а не коли ти став біатлоніст-нарколига.
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    Denios
    online
      Denios, 18.01.2017 15:37
    +4
    Вова Мальцев, 18.01.2017 15:06
    "Российские допинг-читеры" - как же это убого и низко. Украинские "ЖУРНАЛИСТЫ" браво!!!
    поребрик, ты забыл дописать "за что же вы так рассею не любите"
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 18.01.2017 15:40
    +3
    Логинов и после возвращения продолжает жрать. В индивидуалке выиграть ходом у всех 2-3 минуты - это как называется? Это только вернувшись после длительной дисквалификации, при том, что суперскоростным он никогда не был. Понятно, что это КИБУ, не КМ, но и тут ведь неплохих биатлонистов хватает.
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 18.01.2017 15:42
    +3
    Вова Мальцев, 18.01.2017 15:06
    "Российские допинг-читеры" - как же это убого и низко. Украинские "ЖУРНАЛИСТЫ" браво!!!
    А шо такое? Вовчик, лучше бы звучало "рассейские мельдонисты" или "лаптеногие допингисты" ???
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