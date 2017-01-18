Российские допинг-читеры выступят на чемпионате Европы

Ну что за детский сад? Тыкать нам всегда найдут чем. Я повторяю, Украина выполнила все требования...

Окей

Так вот абсолютно верно! Как раз в бабле и проблема. Однако, чтобы оправдать свои поступки, стрем...

ну если для тебя твой бред -это последняя инстанция-то это и говорит что ты из соссии!ну как бы п...

А если бы у вас интеллект был в наличии, то вы бы не стали смешивать внутреннюю и внешнюю политик...