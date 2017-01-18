Антхольц 2017. Стартовый состав индивидуальной гонки у женщин

Завтра, 19 января, в итальянском Антхольце состоится индивидуальная гонка у женщин в рамках шестого этапа кубка мира. Отметим, что по результатам этой гонки 5 спортсменов не из ТОП25 общего зачета отберутся в масс-старт.
Изначально планировалось, что Елена Пидгрушная пропустит эту гонку и будет готовиться к чемпионату мира. Но в последний момент заболела Ирина Варвинец, поэтому Лена выйдет на старт.
В других сборных также произошли изменения. В гонке не выступят Мириам Гесснер (плохие результаты), Франциска Пройсс (болезнь), Тирил Экхоф (подготовка).
Индивидуальная гонка. Женщины (15:15)
17. Елена Пидгрушная
21. Юлия Журавок
36. Юлия Джима
43. Анастасия Меркушина
77. Валя Семеренко
87. Яна Бондарь
Полный стартовый лист здесь
Источник — Федерация биатлона Украины
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гонке не выступят Мириам
Гесснер (плохие результаты)" - ВО КАК!!! А у нас как всегда и во всем свой путь...
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