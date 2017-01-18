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Антхольц 2017. Стартовый состав индивидуальной гонки у женщин

Шесть украинок выйдет на старт

  • 18.01.2017 23:01
  • 697 просмотров
  • 1 комментария
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Завтра, 19 января, в итальянском Антхольце состоится индивидуальная гонка у женщин в рамках шестого этапа кубка мира. Отметим, что по результатам этой гонки 5 спортсменов не из ТОП25 общего зачета отберутся в масс-старт.

Изначально планировалось, что Елена Пидгрушная пропустит эту гонку и будет готовиться к чемпионату мира. Но в последний момент заболела Ирина Варвинец, поэтому Лена выйдет на старт.

В других сборных также произошли изменения. В гонке не выступят Мириам Гесснер (плохие результаты), Франциска Пройсс (болезнь), Тирил Экхоф (подготовка).

Индивидуальная гонка. Женщины (15:15)
17. Елена Пидгрушная
21. Юлия Журавок
36. Юлия Джима
43. Анастасия Меркушина
77. Валя Семеренко
87. Яна Бондарь

Полный стартовый лист здесь

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    solova63
      solova63, 19.01.2017 00:03
    0
    " В
    гонке не выступят Мириам
    Гесснер (плохие результаты)" - ВО КАК!!! А у нас как всегда и во всем свой путь...
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