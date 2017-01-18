Антхольц 2017. Стартовый состав индивидуальной гонки у женщин

Завтра, 19 января, в итальянском Антхольце состоится индивидуальная гонка у женщин в рамках шестого этапа кубка мира. Отметим, что по результатам этой гонки 5 спортсменов не из ТОП25 общего зачета отберутся в масс-старт.



Изначально планировалось, что Елена Пидгрушная пропустит эту гонку и будет готовиться к чемпионату мира. Но в последний момент заболела Ирина Варвинец, поэтому Лена выйдет на старт.



В других сборных также произошли изменения. В гонке не выступят Мириам Гесснер (плохие результаты), Франциска Пройсс (болезнь), Тирил Экхоф (подготовка).



Индивидуальная гонка. Женщины (15:15)

17. Елена Пидгрушная

21. Юлия Журавок

36. Юлия Джима

43. Анастасия Меркушина

77. Валя Семеренко

87. Яна Бондарь



Полный стартовый лист здесь

Источник — Федерация биатлона Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.