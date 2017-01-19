Кубок мира в Антхольц-Антерсельве. Накануне чемпионата мира

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Кубок мира по биатлону продолжается этапом в итальянском городке Антхольц-Антерсельва. Этап получится не классическим, так как будут отсутствовать спринты и гонки преследования.

Накануне ЧМ

Соревнования в Антхольце станут, так сказать, контрольной тренировкой перед стартом чемпионата мира в австрийском Хохфильцене. Некоторые биатлонисты решили пропустить итальянские гонки из-за подготовки к главным стартам сезона. В основном, не побегут спортсмены индивидуальную гонку, которая для многих кажется довольно изматывающей, что накануне чемпионата мира совсем излишнее.

Кстати, учитывая то, что на этом этапе помимо индивидуальной гонки будут масс-старт и эстафета, то в гонку с массовым стартом попадут топ-25 биатлонистов из общего зачета, а также пятерка лучших, не входящих в топ-25 общего зачета по итогам индивидуальной гонки.

Сборная Украины

В сборную Украины вернулись Юлия Журавок и Яна Бондарь, на предыдущей неделе выступавшие в Кубке IBU. Ожидается, что «резервистки» пробегут только индивидуальную гонку.

Приболела Ирина Варвинец, предварительно она пропустит индивидуальную гонку, вопрос касательно эстафеты пока открыт. По крайней мере, болельщикам об этом ничего не известно.

В случае пропуска Ирой и эстафеты будет интересно увидеть решение тренерского штаба относительно четвертой в нашей команде. Места Джимы, Пидгрушной и Меркушиной не обсуждается. Но кто еще? Семеренко, Бондарь, Журавок?

Относительно мужской команды пока никакой информации не поступало, надеемся, что все идет по плану.

Остальные команды

Известно, что индивидуальную гонку пропустят Тирил Экхофф, которая решила выкроить себе больше времени для подготовки к ЧМ, приболевшая Прёйсс и ее коллега по команде Мириам Гесснер. Мири в последних гонка показывала ужасные результаты. Надин Хорхлер заменит Гесснер.

Пропустит индивидуальную гонку Эмиль Свендсен.

Несомненно, интересно будет наблюдать разборки в женской части соревнований, где сразу несколько биатлонисток претендуют на желтый биб лидера. Коукалова, Макаряйнен и Далмайер имеют практически равные шансы стать лидером общего зачета после этапа в Антхольце.

У мужчин, конечно, с чемпионом уже все ясно. Мартен Фуркад, видимо, гарантирует себе победу в общем зачете за два, а то и три этапа до конца сезона. Небольшие попытки борьбы есть за малые хрустальные глобусы, но, кажется, француз и их заберет себе.

Антхольц-Антерсельва

Результаты украинцев на прошлом этапе Кубка мира в Антхольце значительно хуже, чем мы привыкли видеть.

Особенно ощутим провал в обеих эстафетах год назад – девятое место женской команды и двенадцатое мужской, согласитесь, совсем не те результаты.

В личных гонках также прошлогодние результаты «не фонтан». Пятое место Пидгрушной в спринте и девятое Семеренко в гонке преследования – наши топ-результаты прошлого сезона.

На текущем этапе классических гонок не будет, посмотрим, какими будут результаты.

Расписание гонок

Индивидуальная гонка 15 км, Женщины – 2017-01-19 – 15:15

Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины – 2017-01-20 – 15:15

Масс-старт 12.5 км, Женщины – 2017-01-21 – 14:30

Эстафета 4х7.5 км, Мужчины – 2017-01-21 – 16:15

Масс-старт 15 км, Мужчины – 2017-01-22 – 12:00

Эстафета 4х6 км, Женщины – 2017-01-22 – 15:45

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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