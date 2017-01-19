Андрей ДЕРИЗЕМЛЯ: «В Антхольце не очень сложная трасса»

© Sport.ua. Андрей Дериземля

Перед итальянским этапом Кубка мира в Антхольце экс-биатлонист Андрей Дериземля рассказал об особенностях трассы и о своих ожиданиях от воскресных стартов.

«Антхольц – очень красивое место. Трасса по рельефу не очень сложная. Учитывая, что это высота 1634 метра, то часто тяжело тому, кто попадает в акклиматизацию. Бывает по дням: один день тяжело, не бежится, а на следующий день чувствуешь себя великолепно. У кого в день старта хорошее самочувствие, у того и преимущество большое. Этот фактор нужно учитывать. А в основном, если спортсмен готов, то без разницы, какая трасса, рельеф, условия – бежишь и нормально выступаешь. Также там не просто стрелять, особенно стоя, поэтому нужно не выключать голову, думать. В принципе для нашей команды Антерсельва – подходящий стадион, там было много медальных выступлений нашей сборной. Желаю ребятам хороших результатов! А мы будем болеть и желать призовых мест нашим спортсменам», – отметил Дериземля.

Источник — Федерация биатлона Украины

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