Антхольц. Дальмайер выигрывает индивидуальную гонку

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1. Лаура Далмайер (1+1+0+0) 44:48.7
2. Анаис Шевалье (0+1+0+0) +3.8
3. Алексия Рунггальдье (0+1+0+0) +46.0
...
17. Елена Пидгрушная (2+0+1+0) +3:04.5
20. Юлия Джима (1+2+1+1) +3:29.5
34. Юлия Журавок (1+0+1+2) +5:16.7
58. Анастасия Меркушина (2+3+2+1) +6:49.2
76. Валя Семеренко (2+2+3+1) +8:27.4
91. Яна Бондарь (2+4+2+2) +10:53.4
Источник — Sport.ua
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