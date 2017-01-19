Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Урош ВЕЛЕПЕЦ: «У нас чувствительные к ветру патроны»

Тренер сборной Украины сетует на плохую экипировку команды

  • 19.01.2017 19:00
  • 455 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал результаты индивидуальной гонки.

«То, что ни одна наша девушка не справилась со стрельбой – это, прежде всего, из-за старой амуниции. Она нам уже не подходит и ее надо менять. Эти патроны очень чувствительные на ветер. Поэтому там, где у других спортсменок проходят габариты, у нас промахи на 2-3 см. Поверьте, наши девушки умеют хорошо стрелять. А ногами сегодня все работали хорошо – и Юля, и Настя, и Валя уже бежит на неплохом уровне. Для Лены это была, скорее, тренировочная гонка. Она тоже способна прибавить ходом. Уже знаю расстановку в эстафете, но пока не скажу».

Источник — Федерация биатлона Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.