Урош ВЕЛЕПЕЦ: «У нас чувствительные к ветру патроны»

Тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал результаты индивидуальной гонки.

«То, что ни одна наша девушка не справилась со стрельбой – это, прежде всего, из-за старой амуниции. Она нам уже не подходит и ее надо менять. Эти патроны очень чувствительные на ветер. Поэтому там, где у других спортсменок проходят габариты, у нас промахи на 2-3 см. Поверьте, наши девушки умеют хорошо стрелять. А ногами сегодня все работали хорошо – и Юля, и Настя, и Валя уже бежит на неплохом уровне. Для Лены это была, скорее, тренировочная гонка. Она тоже способна прибавить ходом. Уже знаю расстановку в эстафете, но пока не скажу».

Источник — Федерация биатлона Украины

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