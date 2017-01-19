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Валентина СЕМЕРЕНКО: «Пока не готова ни стрельбой, ни ходом»

Украинская биатлонистка — об индивидуальной гонке в Антхольце

  • 19.01.2017 19:16
  • 486 просмотров
  • 1 комментария
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biathlon.com.ua. Валентина Семеренко
© biathlon.com.ua. Валентина Семеренко

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 Валентина Семеренко оценила свое выступление в индивидуальной гонке в Антхольце.
 
«Мне пока что тяжело судить о своих кондициях, так как я еще полностью не готова ни стрельбой, ни ходом. Думаю, что дальше с каждой гонкой будет легче. На такой высоте мне еще тяжело стрелять, даже не знаю, что произошло на стрельбище.

Бежалось нормально, не рубило совершенно. Прошла гонку в одном темпе, потому что 15 км - это большая дистанция. На стрельбе ветер ощущался, но сейчас скорее ветер больше в голове (смеется). Просто не сложилась гонка, и не получилось на стрельбище. Я не должна была бежать эту гонку, но заболела Ира Варвинец, и мне пришлось ее заменить.

Хотелось бы пробежать для команды эстафету, но не знаю... с такой стрельбой пока немного страшновато. После этапа я остаюсь в Антхольце готовиться к чемпионату мира, сюда же приедет и Вита, она себя хорошо чувствует, тренируется потихоньку», - сказала Валентина Семеренко.

Источник — Xsport

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Комментарии
    NATSGUL
    online
      NATSGUL, 19.01.2017 20:34
    0
    Мы это заметили.
    Провальное выступление...
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