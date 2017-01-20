Антхольц 2017. Стартовый состав мужской индивидуальной гонки

20-го января в итальянском Антхольце состоится индивидуальная гонка у мужчин в рамках шестого этапа кубка мира. Напомним, что по результатам этой гонки 5 спортсменов не из топ-25 общего зачета отберутся в масс-старт.
Индивидуальная гонка. Мужчины (15:15)
16. Сергей Семенов
29. Дмитрий Пидручный
34. Артем Прима
74. Владимир Семаков
88. Александр Жирный
Источник — Федерация биатлона Украины
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