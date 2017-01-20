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Антхольц 2017. Стартовый состав мужской индивидуальной гонки

Заезд стартует в пятницу в 15:15 по киевскому времени

  • 20.01.2017 08:09
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biathlon.com.ua. Дмитрий Пидручный
© biathlon.com.ua. Дмитрий Пидручный

20-го января в итальянском Антхольце состоится индивидуальная гонка у мужчин в рамках шестого этапа кубка мира. Напомним, что по результатам этой гонки 5 спортсменов не из топ-25 общего зачета отберутся в масс-старт.

Индивидуальная гонка. Мужчины (15:15)

16.  Сергей Семенов
29.  Дмитрий Пидручный
34.  Артем Прима
74.  Владимир Семаков
88.  Александр Жирный

Полный стартовый лист здесь

Источник — Федерация биатлона Украины

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