Антхольц 2017. Стартовый состав мужской индивидуальной гонки

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20-го января в итальянском Антхольце состоится индивидуальная гонка у мужчин в рамках шестого этапа кубка мира. Напомним, что по результатам этой гонки 5 спортсменов не из топ-25 общего зачета отберутся в масс-старт.

Индивидуальная гонка. Мужчины (15:15)

16. Сергей Семенов

29. Дмитрий Пидручный

34. Артем Прима

74. Владимир Семаков

88. Александр Жирный

Полный стартовый лист здесь

Источник — Федерация биатлона Украины

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