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Семенов берет бронзовую медаль в индивидуальной гонке в Антхольце

Украинец проиграл только Шипулину и Фуркаду

  • 20.01.2017 16:28
  • 3631 просмотров
  • 8 комментария
Метки
biathlon.com.ua
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Украинец Сергей Семенов завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце!

Украинец всего с одним промахом сумел финишировать на третьей строчке, уступив лишь современным грандам биатлона – Антону Шипулину и Мартену Фуркаду.

Это первая личная медаль сборной Украины в этом сезоне.

 

1. Антон Шипулин (0+0+1+0) 50:38.1
2. Мартен Фуркад (0+1+1+0) +41.0
3. Сергей Семенов (0+0+0+1) +56.8
...
16. Владимир Семаков (0+1+0+0) +2:32.1
45. Артем Прима (1+1+2+0) +5:08.1
49. Александр Жирный (2+0+0+) +5:21.0
83. Дмитрий Пидручный (2+1+2+2) +7:58.1

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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Комментарии
    timmyc
      timmyc, 20.01.2017 16:30
    +3
    Не зглазьте гонка еще идет
    Ссылка
    sergio32z
      sergio32z, 20.01.2017 16:34
    +3
    Все ок. Последний, кто мог обойти - Малышко - настрелял минуту. Так что бронза!
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    timmyc
      timmyc, 20.01.2017 16:41
    +5
    Обидно с..ка 20м выстелом промахнуться мимо золота
    Ссылка
    Drew
      Drew, 20.01.2017 16:45
    +3
    не факт, что было бы золото. шипулин был сзади и мог бы добавить....но конечно обидно, что последний выстрел
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    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 20.01.2017 16:52
    +2
    Второе место, просто супер! Боярышника все равно дисквалифицируют!
    Ссылка
    Tramp...uh
    Tramp...uh, 20.01.2017 17:01
    +1
    Андрей Штогрин, 20.01.2017 16:52
    Второе место, просто супер! Боярышника все равно дисквалифицируют!
    Ню-ню, ... лишь бы дерьмо на вентиллятор бросить.
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    Серхіо Агуеро
      Серхіо Агуеро, 20.01.2017 17:18
    +1
    Бля,ну нащо той останій постріл мімо..(((так би перемога могла бути..але всерввно молодець і ходом добре йшов
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    Denios
    online
      Denios, 20.01.2017 17:26
    +10
    Tramp...uh, 20.01.2017 17:01
    Андрей Штогрин, 20.01.2017 16:52
    Второе место, просто супер! Боярышника все равно дисквалифицируют!

    Ню-ню, ... лишь бы дерьмо на вентиллятор бросить.
    поребрик, ну ты сегодня хоть с вентилятором пришел, или как обычно только с дерьма полным ртом?
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