Семенов берет бронзовую медаль в индивидуальной гонке в Антхольце

Украинец Сергей Семенов завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце!
Украинец всего с одним промахом сумел финишировать на третьей строчке, уступив лишь современным грандам биатлона – Антону Шипулину и Мартену Фуркаду.
Это первая личная медаль сборной Украины в этом сезоне.
1. Антон Шипулин (0+0+1+0) 50:38.1
2. Мартен Фуркад (0+1+1+0) +41.0
3. Сергей Семенов (0+0+0+1) +56.8
...
16. Владимир Семаков (0+1+0+0) +2:32.1
45. Артем Прима (1+1+2+0) +5:08.1
49. Александр Жирный (2+0+0+) +5:21.0
83. Дмитрий Пидручный (2+1+2+2) +7:58.1
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
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Второе место, просто супер! Боярышника все равно дисквалифицируют!
Ню-ню, ... лишь бы дерьмо на вентиллятор бросить.
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