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Яна БОНДАРЬ: «Больше не даю интервью из-за плохих комментариев»

Украинская биатлонистка отказалась общаться с прессой из-за критики в ее адрес

  • 20.01.2017 17:25
  • 344 просмотров
  • 3 комментария
Метки
xsport, Яна Бондарь
© xsport, Яна Бондарь

Украинская биатлонистка Яна Бондарь заявила, что не будет общаться с журналистами из-за оскорбительных высказываний болельщиков на форумах.

«Извините, пожалуйста, но я больше никому не даю интервью. Я читала комментарии и обсуждения после моих выступлений, мне было очень неприятно. Пусть журналисты не воспринимают это лично», сказала биатлонистка в комментарии podrobnosti.ua.

Напомним, в индивидуальной гонке в итальянском Антхольце Яна Бондарь заняла 91-ое место с десятью промахами на четырех огневых рубежах.

Источник — Подробности

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Комментарии
    Сергей Бук
      Сергей Бук, 20.01.2017 17:26
    +1
    Читай читай, может и стрелять научишься!!!
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    solova63
      solova63, 20.01.2017 17:30
    +2
    А что ты, Яночка, хотела о себе прочитать, заняв 91е место с 10ю промахами???
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    Zhez53
    online
    Zhez53, 20.01.2017 17:47
    -2
    А считаю, Яна права. Девчонка старается. И учитывая, что Брынзак подтвердил хорошую стрельбу ее на тренировках,есть у Бондарь какие- то психологические проблемы. И негативные комментарии эти проблемы только усугубляют.
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