Яна БОНДАРЬ: «Больше не даю интервью из-за плохих комментариев»

Украинская биатлонистка Яна Бондарь заявила, что не будет общаться с журналистами из-за оскорбительных высказываний болельщиков на форумах.
«Извините, пожалуйста, но я больше никому не даю интервью. Я читала комментарии и обсуждения после моих выступлений, мне было очень неприятно. Пусть журналисты не воспринимают это лично», сказала биатлонистка в комментарии podrobnosti.ua.
Напомним, в индивидуальной гонке в итальянском Антхольце Яна Бондарь заняла 91-ое место с десятью промахами на четырех огневых рубежах.
Источник — Подробности
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