Яна БОНДАРЬ: «Больше не даю интервью из-за плохих комментариев»

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Украинская биатлонистка Яна Бондарь заявила, что не будет общаться с журналистами из-за оскорбительных высказываний болельщиков на форумах.

«Извините, пожалуйста, но я больше никому не даю интервью. Я читала комментарии и обсуждения после моих выступлений, мне было очень неприятно. Пусть журналисты не воспринимают это лично», сказала биатлонистка в комментарии podrobnosti.ua.

Напомним, в индивидуальной гонке в итальянском Антхольце Яна Бондарь заняла 91-ое место с десятью промахами на четырех огневых рубежах.

Источник — Подробности

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