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Сергей СЕМЕНОВ: «На последний выстрел не хватило дыхания»

Лидер сборной Украины по биатлону – об индивидуальной гонке в Антхольце

  • 20.01.2017 19:35
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biathlon.com.ua, Сергей Семенов с болельщиками
© biathlon.com.ua, Сергей Семенов с болельщиками

Украинский биатлонист Сергей Семенов, который завоевал бронзовую медаль в Антхольце, поделился впечатлениями от индивидуальной гонки.

«Старался, как мог. Бежалось тяжело, но результат неплохой. А так шел ровно, без особых резких движений. На последнем круге старался достать Бе, но немного не удалось. На самом финише споткнулся - палки перед лыжами встали. Еще и очень болезненно приземлился, до сих пор отойти не могу. Что касается промаха, то просто не хватило дыхания. Надо было, наверное,  отложить выстрел. Проблем с ногами сегодня не было - сейчас все в порядке.

Почему мы остановились в Обертиллиахе – это к тренерам вопрос. В последнее время это место для нас как дом родной. С декабря месяца сидим там», - сказал Семенов.

Источник — Федерация биатлона Украины

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