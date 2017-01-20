Антхольц 2017. Стартовые составы субботних гонок

Вариант продолжения карьеры в Украине он "пока" не рассматривает. А это значит, что в б...

"ватан" ты рад?)))))))))))))))))))))а чего шампань не пьешь?

неё я уже боярышника выпил

ну тогда прощай! спи,спокойно дорогой товарисч трактор!))))))))))))))))))))

сколько же ты схавал опиума, идиот

Спершу чим шось говорить тут то іди і сходи до їх в церкву нічого там поганого не учать

и не только квартиру))))квартиру)))квартира была куплена за грязные деньги сатанинские)))надо сро...

даа Суркіс ще тот сатана

Ну нету своих мозгов, вот и надо чем то поэлементарнее их заполнить. Имена - это не показа...

еі в яку він секту не пішов , тіп обработав бабло вийшов прочитав байочку в завтра він вже забув ...