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Антхольц 2017. Стартовые составы субботних гонок

В программе соревнования женский масс-старт и мужская эстафета

  • 20.01.2017 19:40
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biathlon.com.ua. Дмитрий Пидручный
© biathlon.com.ua. Дмитрий Пидручный

Завтра, 21 января, в итальянском Антхольце состоятся две биатлонные гонки в рамках шестого этапа кубка мира. Отметим, что программа этапа очень тяжелая, особенно для мужчин. Поэтому в некоторых сборных лидеры пропускают эстафету. На данный момент известно, что на старт не выйдут Антон Шипулин и Мартен Фуркад.

Масс-старт. Женщины (14:30)
12. Юлия Джима
24. Елена Пидгрушная

Эстафета. Мужчины (16:15)
5-1. Артем Прима
5-2. Сергей Семенов
5-3. Владимир Семаков
5-4. Дмитрий Пидручный

Источник — Федерация биатлона Украины

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