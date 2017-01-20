Антхольц 2017. Стартовые составы субботних гонок

Завтра, 21 января, в итальянском Антхольце состоятся две биатлонные гонки в рамках шестого этапа кубка мира. Отметим, что программа этапа очень тяжелая, особенно для мужчин. Поэтому в некоторых сборных лидеры пропускают эстафету. На данный момент известно, что на старт не выйдут Антон Шипулин и Мартен Фуркад.
Масс-старт. Женщины (14:30)
12. Юлия Джима
24. Елена Пидгрушная
Эстафета. Мужчины (16:15)
5-1. Артем Прима
5-2. Сергей Семенов
5-3. Владимир Семаков
5-4. Дмитрий Пидручный
Источник — Федерация биатлона Украины
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