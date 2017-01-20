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Юрай САНИТРА: «Семаков попал в масс-старт»

Специалист считает, что мужская сборная Украины на правильном пути

  • 20.01.2017 20:58
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biathlon.com.ua. Юрай Санитра
© biathlon.com.ua. Юрай Санитра

Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра прокомментировал результаты мужской индивидуальной гонки в итальянском Антхольце.

«Большое спасибо Сергею (Семенову) за такой хороший результат. В последнее время он не очень хорошо стрелял, но эту неделю мы работали над техникой стрельбы, и я рад, что он показал на этой гонке, в том числе и ногами. Такой результат - это хорошая мотивация для всей команды и доказательство того, что мы на правильном пути.

Сегодня и Семаков очень хороший результат показал. Жаль, что Семенов и Семаков промазали последний выстрел. Пидручному и Приме немного не хватило концентрации. Промахи очень большие были. Надеюсь, в эстафете они исправят свои ошибки.

Жирный после паузы выступил неплохо. Но у него еще есть резерв. По моей информации, Семаков попал в масс-старт. Надо посмотреть, кто как себя будет чувствовать, тогда и решим, кто будет бежать в эстафете», - сказал Санитра.

Источник — Федерация биатлона Украины

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