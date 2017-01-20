В индивидуальной гонке в Антхольце украинский биатлонист Сергей Семенов завоевал первый личный подиум для команды в сезоне.
Источник — Федерация биатлона Украины
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В индивидуальной гонке в Антхольце украинский биатлонист Сергей Семенов завоевал первый личный подиум для команды в сезоне.
Источник — Федерация биатлона Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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