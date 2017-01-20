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Награждение Сергея Семенова. Как это было

Украинский биатлонист занял третье место в индивидуальной гонке в Антхольце

  • 20.01.2017 22:25
  • 338 просмотров
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В индивидуальной гонке в Антхольце украинский биатлонист Сергей Семенов завоевал первый личный подиум для команды в сезоне.

Источник — Федерация биатлона Украины

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