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Александр ЖИРНЫЙ: «Ждал, что из-за высоты будет сложнее»

Украинский биатлонист прокомментировал индивидуальную гонку в Антхольце

  • 21.01.2017 11:47
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biathlon.com.ua. Александр Жирный
© biathlon.com.ua. Александр Жирный

Украинский биатлонист Александр Жирный подвел итоги мужской индивидуальной гонки в Антхольце.

«Самочувствие хорошее, ожидал, что из-за высоты будет сложнее. Старался на всех кругах держать скорость и пройти ровно, на финише тоже получилось поработать. Единственное, что на первом рубеже было два штрафа, которые ушли на 12 часов, скорее всего. Сделал поправку и дальше нормально закрывал.

По эстафете пока не понятно, тренеры еще не определяли состав. Но, если скажут, то побегу, конечно», – отметил Жирный.

Источник — Федерация биатлона Украины

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