Сенсационная победа Хорхлер в масс-старте, Джима замкнула десятку

Невероятную гонку с массовым стартом выдали сегодня девушки на шестом этапе Кубка мира в Антхольце! Лихо закрученный сюжет вывел на золотую ступень пьедестала почета немку Надин Хорхлер, которая оказалась одной из двух участниц гонки с абсолютной стрельбой, а на финишном круге дала более чем достойный ответ на попытки сбросить себя с плеч со стороны прошлогодней победительницы Кубка мира Габриэлы Коукаловой! Невероятная и блестящая победа!



Уже чеытре года Надин Хорхлер не показывала высоких результатов на Кубке мира. В цветочных церемониях она участвовала всего дважды – как раз здесь в Антхольце в сезоне 2012/2013, когда стала пятой в спринте и гонке преследования. Подиумов до сих пор не было, и тут – сразу победа! Если среди азартных игроков сегодня нашелся человек, поверивший в Надин, то он мог бы стать миллионером: коэффициент на победу Хорхлер у букмекеров был 1:276! А, к примеру, в нашем турнире прогнозистов в число первых восьми немецкую спорстменку определил... 1 участник!



Впрочем, еще перед последним рубежом наилучшие шансы на победу имела другая спортсменка из Германии – лидер текущего общего зачета Лаура Далмайер. Но в заключительной стойке она дважды промахнулась и вышла на трассу в 16-ти секундах позади лидеров. После этого Лаура совершила героический рейд в попытке догнать соперниц, и в итоге в последнем вираже перед финишем обошла Коукалову, но Хорхлер в этот момент уже была метров на 20 впереди.



Очень неплохой старт провела единственная из украинок в этой гонке Юлия Джима. В ее пассиве сегодня три круга штрафа, что уже является некоторым прогрессом для гонки с четырьмя рубежами в исполнении Юли. А вот привычная скорость при этом осталась – пятый ход в гонке. Причем максимальные обороты Джима включила на последнем круге, когда пришлось отыгрывать позиции, и быстрее нее была лишь Кайса Макаряйнен! В итоге, выйдя со стадиона после четвертой стрельбы 17-й, Джима пересекла финишную черту в десятке лучших!



Довольно успешный масс-старт позволил Джиме еще на одну строчку продвинуться в общем зачете – теперь она 11-я. А Лаура Далмайер, опередив Габриэлу Коукалову, увеличила отрыв от чешки до 17-ти очков в борьбе за желтый лидерский биб.



1. Надин Хорхлер (0+0+0+0) 36:11.5

2. Лаура Далмайер (1+0+0+2) +3.1

3. Габриэла Коукалова (1+1+0+0) +8.0

...

10. Юлия Джима (1+1+0+1) +32.0

Полные результаты здесь

Источник — Федерация биатлона Украины

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