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Сенсационная победа Хорхлер в масс-старте, Джима замкнула десятку

Габриэла Коукалова упустила победу на последних метрах дистанции

  • 21.01.2017 15:34
  • 984 просмотров
  • 7 комментария
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Невероятную гонку с массовым стартом выдали сегодня девушки на шестом этапе Кубка мира в Антхольце! Лихо закрученный сюжет вывел на золотую ступень пьедестала почета немку Надин Хорхлер, которая оказалась одной из двух участниц гонки с абсолютной стрельбой, а на финишном круге дала более чем достойный ответ на попытки сбросить себя с плеч со стороны прошлогодней победительницы Кубка мира Габриэлы Коукаловой! Невероятная и блестящая победа!

Уже чеытре года Надин Хорхлер не показывала высоких результатов на Кубке мира. В цветочных церемониях она участвовала всего дважды – как раз здесь в Антхольце в сезоне 2012/2013, когда стала пятой в спринте и гонке преследования. Подиумов до сих пор не было, и тут – сразу победа! Если среди азартных игроков сегодня нашелся человек, поверивший в Надин, то он мог бы стать миллионером: коэффициент на победу Хорхлер у букмекеров был 1:276! А, к примеру, в нашем турнире прогнозистов в число первых восьми немецкую спорстменку определил... 1 участник!

Впрочем, еще перед последним рубежом наилучшие шансы на победу имела другая спортсменка из Германии – лидер текущего общего зачета Лаура Далмайер. Но в заключительной стойке она дважды промахнулась и вышла на трассу в 16-ти секундах позади лидеров. После этого Лаура совершила героический рейд в попытке догнать соперниц, и в итоге в последнем вираже перед финишем обошла Коукалову, но Хорхлер в этот момент уже была метров на 20 впереди.

Очень неплохой старт провела единственная из украинок в этой гонке Юлия Джима. В ее пассиве сегодня три круга штрафа, что уже является некоторым прогрессом для гонки с четырьмя рубежами в исполнении Юли. А вот привычная скорость при этом осталась – пятый ход в гонке. Причем максимальные обороты Джима включила на последнем круге, когда пришлось отыгрывать позиции, и быстрее нее была лишь Кайса Макаряйнен! В итоге, выйдя со стадиона после четвертой стрельбы 17-й, Джима пересекла финишную черту в десятке лучших!

Довольно успешный масс-старт позволил Джиме еще на одну строчку продвинуться в общем зачете – теперь она 11-я. А Лаура Далмайер, опередив Габриэлу Коукалову, увеличила отрыв от чешки до 17-ти очков в борьбе за желтый лидерский биб.

1. Надин Хорхлер (0+0+0+0) 36:11.5
2. Лаура Далмайер (1+0+0+2) +3.1
3. Габриэла Коукалова (1+1+0+0) +8.0
...
10. Юлия Джима (1+1+0+1) +32.0

Полные результаты здесь

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    Андрей Козак
      Андрей Козак, 21.01.2017 15:39
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=HJV8-i4bs0I
    Финиш
    Ссылка
    Андрей Козак
      Андрей Козак, 21.01.2017 15:40
    0
    Падение Жюстин Бреза
    https://www.youtube.com/watch?v=PZFdXmNNrdE
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 21.01.2017 15:43
    +4
    Ех Юля, відстріляй послідній вогневийРубіж на 0 боролась за медалі.
    Швидкість спортсменів на 4 колі:
    1.ДЖИМА............................0:00
    2.Макаряйнен......................0:04
    3.Дальмаєр.........................0:05
    Швидкість спортсменів на фінішномуКолі:
    1.Макаряйнен.......................0:00
    2.ДЖИМА............................0:03
    3.Дальмаєр.........................0:05
    Ссылка
    Disiny2
      Disiny2, 21.01.2017 15:48
    +7
    Джима - пуля!!! Кто мог еще год назад это предугадать? Понятно что скорость гасит стрельбу, но это временное явление. У Юли все получится! В одни ноги с Кайсой, даже Дальмайер тихоход в сравнении с Джимой... Фантастика
    Ссылка
    solova63
    online
      solova63, 21.01.2017 16:00
    +2
    Вот это гонка! Последний круг - это вообще ТРИЛЛЕР!!! Любо-дорого было смотреть! Дальмайер лишний раз подтвердила, что главное в современном биатлоне - это все таки скорость! Догнать и обойти чисто отстрелявшую Габи после 2х штрафных кругов!!! Соукалова, шедшая в середине гонки на 19м (!) месте и уходившая на последний круг на ПЕРВОМ! Жаль, не хватило силенок удержать! Вот что значит хороший ход!
    Ссылка
    Андрей Козак
      Андрей Козак, 21.01.2017 16:20
    0
    Массовое валяние на снегу после финиша
    https://www.youtube.com/watch?v=1BW83QwF_a0
    Ссылка
    solova63
    online
      solova63, 21.01.2017 16:37
    0
    Андрей Козак, 21.01.2017 16:20
    Массовое валяние на снегу после финиша
    https://www.youtube.com/watch?v=1BW83QwF_a0
    лапоть, "валяние" - это когда ты перебрал своего национального напитка и не держишься на ногах. А тут спортсменки отдали все силы, до последнего!
    Ссылка
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