Германия выигрывает мужскую эстафету, Украина вновь четвертая

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1. Германия (0+7) 1:13:57.2
2. Норвегия (0+9) +0.1
3. Россия (0+9) +33.6
4. Украина (0+5) +46.7
5. Австрия (0+8) +49.2
5. США (0+10) +1:04.9
7. Франция (1+14) +1:34.7
8. Швейцария (1+12) +1:48.6
Источник — Sport.ua
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Але пригадайте нашу чоловічу естафету 1-2 роки тому назад.
Там попадання в 8 було за св'ято, а тепер стабільно 4.
І ще як на диво в нас найкраща стільба.
Так що не потрібно розчаровуватись.
Посмеемся хлопцы....
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