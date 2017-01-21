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Германия выигрывает мужскую эстафету, Украина вновь четвертая

Сборная Украины до последнего претендовала на бронзовую медаль

  • 21.01.2017 17:43
  • 931 просмотров
  • 7 комментария
Метки
biathlon.com.ua
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1. Германия (0+7) 1:13:57.2
2. Норвегия (0+9) +0.1
3. Россия (0+9) +33.6
4. Украина (0+5) +46.7
5. Австрия (0+8) +49.2
5. США (0+10) +1:04.9
7. Франция (1+14) +1:34.7
8. Швейцария (1+12) +1:48.6

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 21.01.2017 17:47
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    во многом благодаря последним этапам.... молодцы-с 15 места на 4 совсем недурно
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    Jeck
      Jeck, 21.01.2017 17:53
    +11
    Шкода, що не зайняли 3 місце.
    Але пригадайте нашу чоловічу естафету 1-2 роки тому назад.
    Там попадання в 8 було за св'ято, а тепер стабільно 4.
    І ще як на диво в нас найкраща стільба.
    Так що не потрібно розчаровуватись.
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    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 21.01.2017 17:59
    +1
    Молодці, шкода, що не обійшли РАШИСТІВ
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    vuyko47
    online
      vuyko47, 21.01.2017 18:02
    -2
    Як говорить Столярчук, безкінечно можна дивитись як тече вода, горить вогонь і фінішує Підручний. Мінусуйте, але це факт, що радіти чужій біді - це гидко. Маю на увазі, як Бабіков програв золото у попередній естафеті, і як Столярчук радів з цього.
    Ссылка
    Sabrovski2000
    online
    Sabrovski2000, 21.01.2017 18:04
    +1
    vuyko47, 21.01.2017 18:02
    Як говорить Столярчук, безкінечно можна дивитись як тече вода, горить вогонь і фінішує Підручний. Мінусуйте, але це факт, що радіти чужій біді - це гидко. Маю на увазі, як Бабіков програв золото у попередній естафеті, і як Столярчук радів з цього.
    Да, Столярчуку пламенный ответ от Бабикова, и да....хде шуточки про боярышник.
    Посмеемся хлопцы....
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    Александр Пахота
    online
      Александр Пахота, 21.01.2017 18:05
    0
    Подручный - Не сумел выжать За Украину ! Хоть может это его последний вариант в жизни!, А жаль(
    Ссылка
    Ммм Ммм
    online
      Ммм Ммм, 21.01.2017 18:09
    +1
    vuyko47, 21.01.2017 18:02
    Як говорить Столярчук, безкінечно можна дивитись як тече вода, горить вогонь і фінішує Підручний. Мінусуйте, але це факт, що радіти чужій біді - це гидко. Маю на увазі, як Бабіков програв золото у попередній естафеті, і як Столярчук радів з цього.
    100500!!!
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