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Антхольц 2017. Стартовые составы воскресных гонок

Валентина Семеренко возвращается в женскую эстафету

  • 21.01.2017 18:37
  • 667 просмотров
  • 4 комментария
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Завтра, 22 января, в итальянском Антхольце состоятся две биатлонные гонки в рамках шестого этапа кубка мира.

Масс-старт. Мужчины (12:00)
21. Дмитрий Пидручный
22. Сергей Семенов
28. Владимир Семаков

Полный стартовый лист здесь

Эстафета. Женщины (15:45)
3-1. Юлия Журавок
3-2. Юлия Джима
3-3. Валя Семеренко
3-4. Анастасия Меркушина

Полный стартовый лист здесь

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    liverpoolfun85
      liverpoolfun85, 21.01.2017 19:12
    -1
    ну и где Пидгрушная?
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    NATSGUL
    online
      NATSGUL, 21.01.2017 19:26
    -1
    Постоянные проблемы Пидгрушной начинают напрягать...
    Классный капитан, который пропускает больше всех..
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    dudigo78
      dudigo78, 21.01.2017 19:30
    -1
    ЕСТАФЕТА 5-7 МІСЦЕ. Журавок при ідеальні і швидкій стрільбі 50-60 секунд на фініші програє і ми будемо десь 10-15. Джима до 5-6 підніме, Валя... тут чорт голову зламає, все може бути. Можемо як на 3-4 піднятись , так на 8-10 опуститись, ну і Меркушина якщо будемо 3-4 все ж таки 1-2 місця програє, а якщо будемо 8-10 , то декілька місць має піднятись. якось так. А як буде побачимо. Але це один з небагатьох етапів, де я особливо не буду переживати
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    movkli
    online
      movkli, 21.01.2017 19:37
    -1
    ну, все - все силы на ЧМ и кубок наций!!! премиальные разные...
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