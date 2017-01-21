Антхольц 2017. Стартовые составы воскресных гонок

Завтра, 22 января, в итальянском Антхольце состоятся две биатлонные гонки в рамках шестого этапа кубка мира.
Масс-старт. Мужчины (12:00)
21. Дмитрий Пидручный
22. Сергей Семенов
28. Владимир Семаков
Полный стартовый лист здесь
Эстафета. Женщины (15:45)
3-1. Юлия Журавок
3-2. Юлия Джима
3-3. Валя Семеренко
3-4. Анастасия Меркушина
Полный стартовый лист здесь
Источник — Федерация биатлона Украины
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Классный капитан, который пропускает больше всех..
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