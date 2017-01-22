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Судьба чемпионата мира 2021 в Тюмени будет решена 9 февраля

IBU продолжает расследование по 7 российским спортсменам

  • 22.01.2017 10:21
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Судьба чемпионата мира 2021 в Тюмени будет решена 9 февраля

Вчера в Антхольце прошло внеочередное заседание международного союза биатлонистов (IBU). Оно было организовано после обращения, которое подписали 170 биатлонистов. Результаты были оглашены на вечерней пресс-конференции.

Ивор Леготан, вице-президент IBU по информации:

В настоящее время у нас нет достаточной доказательной базы для того, чтобы продолжать расследование относительно 22 российских биатлонистов из числа 29, о котором говорилось ранее. Но это не значит, что они оправданы. Просто на сегодняшний день расследование продолжается только по 7 спортсменам. Плюс, как вы знаете, 22 декабря были временно отлучены от соревнований еще двое российских биатлонистов.

Андерс Бессеберг, президент IBU:

Мы перепроверим все допинг-пробы Сочи-2014 действующих биатлонистов. 9 февраля пройдет еще одно внеочередное заседание, где будет решена судьба чемпионата мира 2021 в Тюмени. Что касается введения новых правил, то это может быть сделано только на следующем конгрессе.

Источник — Федерация биатлона Украины

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