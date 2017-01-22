Антхольц. Масс-старт. LIVE!

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Сегодня в Антхольце состоится гонка с массовым стартом у мужчин и женская эстафета.

Начало первой гонки в 12:00!

12:24. Украинцы вышли 20,21 и 24-м, проигрывая больше минуты.

12:24. Положение лидеров: Эрик Лессер, Бё +2, Биркеланд +8. У Фуркада был промах.

12:23. Три промаха у Пидручного! Два у Семакова... И у Семенова 1.

12:22. Третья стрельба! Фуркад, Лессер и Бё на рубеже, ждем украинцев.

12:21. Хм, Пидручный проиграл 11 секунд на отметке. Падение? 10-е место уже.

12:20. Бё вышел в лидеры гонки и уже оторвался от преследователей. Пидручный, Бэйли, Биркеланд проигрывают по 5 секунд. Семаков начал отставать.

12:17. Пидручный работает в группе лидеров из шести биатлонистов, Семаков во второй группе, а Семенов в третьей.

12:16. По промаху было у Бьорндалена и Шипулина.

12:15. Семаков и Пидручный - на отлично! Дима вовсе становится лидером гонки! Семаков выходит 14-м, Семенов - 19-й.

12:13. Приходят на вторую стрельбу биатлонисты. Пидручный в группе лидеров, Семаков чуть-чуть отстал. Семенов проиграл 10 секунд на отрезке!

12:12. Мартен Фуркад вышел на первое место и тащит на себе пелотон.

12:11. Семаков подтянулся к лидерам, уже 6 секунд отставания. Семенов 2 секунды отыграл.

12:09. Шипулин, Бьорндален, Фуркад, Бэйли, Пидручный +5, Семаков +13, Семенов +32.

12:08. Первая стрельба! Пидручный и Семаков - чисто, Семенов - промах!

12:05. На первом круге украинцы держатся в общей группе, особо не отставая от лидеров.

12:00. Старт! Старт! Старт!

11:40. И о фаворитах. Естественно, главный фаворит гонки Мартен Фуркад, на его победу дают коэффициент 2. Далее Шипулин, Шемпп, Свендсен и пропасть. Котировки на украинцев выглядят так: Семенов - 67, Пидручный - 111, Семаков - 251.

11:40. Стартовые номера украинцев выглядят так:

21. Дмитрий Пидручный

22. Сергей Семенов

28. Владимир Семаков

11:35. Всем привет!

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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