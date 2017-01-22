Антхольц. Масс-старт. LIVE!

Сегодня в Антхольце состоится гонка с массовым стартом у мужчин и женская эстафета.
Начало первой гонки в 12:00!
12:24. Украинцы вышли 20,21 и 24-м, проигрывая больше минуты.
12:24. Положение лидеров: Эрик Лессер, Бё +2, Биркеланд +8. У Фуркада был промах.
12:23. Три промаха у Пидручного! Два у Семакова... И у Семенова 1.
12:22. Третья стрельба! Фуркад, Лессер и Бё на рубеже, ждем украинцев.
12:21. Хм, Пидручный проиграл 11 секунд на отметке. Падение? 10-е место уже.
12:20. Бё вышел в лидеры гонки и уже оторвался от преследователей. Пидручный, Бэйли, Биркеланд проигрывают по 5 секунд. Семаков начал отставать.
12:17. Пидручный работает в группе лидеров из шести биатлонистов, Семаков во второй группе, а Семенов в третьей.
12:16. По промаху было у Бьорндалена и Шипулина.
12:15. Семаков и Пидручный - на отлично! Дима вовсе становится лидером гонки! Семаков выходит 14-м, Семенов - 19-й.
12:13. Приходят на вторую стрельбу биатлонисты. Пидручный в группе лидеров, Семаков чуть-чуть отстал. Семенов проиграл 10 секунд на отрезке!
12:12. Мартен Фуркад вышел на первое место и тащит на себе пелотон.
12:11. Семаков подтянулся к лидерам, уже 6 секунд отставания. Семенов 2 секунды отыграл.
12:09. Шипулин, Бьорндален, Фуркад, Бэйли, Пидручный +5, Семаков +13, Семенов +32.
12:08. Первая стрельба! Пидручный и Семаков - чисто, Семенов - промах!
12:05. На первом круге украинцы держатся в общей группе, особо не отставая от лидеров.
12:00. Старт! Старт! Старт!
11:40. И о фаворитах. Естественно, главный фаворит гонки Мартен Фуркад, на его победу дают коэффициент 2. Далее Шипулин, Шемпп, Свендсен и пропасть. Котировки на украинцев выглядят так: Семенов - 67, Пидручный - 111, Семаков - 251.
11:40. Стартовые номера украинцев выглядят так:
21. Дмитрий Пидручный
22. Сергей Семенов
28. Владимир Семаков
11:35. Всем привет!
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
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