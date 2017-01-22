Антхольц. Йоханнес Бё выигрывает масс-старт

Долой стереотипы! Забудьте о том, что Йоханнес Бё – быстрый лыжник с нестабильной стрельбой! Теперь норвежец может стрелять без промаха четыре рубежа! Причем в тот момент, когда все остальные соперники промахивались хотя бы раз. Один раз абсолютная стрельба (в сезоне 2012/13) – случайность, второй (сезон 2014/15) – совпадение. После сегодняшнего третьего случая надо начинать привыкать.



В остальном же гонка с массовым стартом, закрывавшая мужскую часть программы шестого этапа Кубка мира, прошла по привычному сценарию: большая группа в первой половине и постепенный отсев после первой стойки. Украинским болельщикам она запомнится тем, что на экваторе лидировал именно наш биатлонист! Дмитрий Пидручный здорово провел два огневых рубежа, и, пока фавориты не включали максимальную скорость, сумел возглавить пелотон! Дальше, правда, Диме стало тяжело – третья гонка подряд в горах дала о себе знать, и уже на стойке Пидручный допустил три ошибки, отбросившие его в итоге на 22-е место на финише.



А тон в гонке начали задавать Эрик Лессер и Йоханнес Бё, три стрельбы прошедшие без штрафа. В 10-20 секундах позади шла большая группа спортсменов, каждый из которых рад был бы воспользоваться ошибкой лидеров. А среди преследователей были и Фуркад, и Свендсен, и специалисты Антхольца Шипулин с Шемппом…



Одним словом, права на ошибку у лидеров не было, изначально фаворитом в этой дуэли стоило считать Лессера, который буквально преображается в контактных гонках. Но сегодня все случилось наоборот: Лессер один выстрел смазал, чем открыл дорогу к победе Бё. Одному? Нет! К лидерам сумел переложиться француз Кантен Фийон Майе, который хоть и имел промах на первом рубеже, методично догонял лидирующую группу, а за счет скорострельности на четвертом рубеже даже вышел на дистанцию последнего круга первым!



Но раз уж Бё-младший сподобился на подвиг, закрыв все мишени, то упускать победу в такой ситуации ему было не к лицу. Отсидевшись за спиной у француза, Йоханнес на последнем километре сделал решающее ускорение и финишную черту пересек первым фактически без борьбы. Первая победа в сезоне и десятая за карьеру!



Фийон Майе спокойно добрался до финиша вторым, и для него это пятый подиум в карьере, причем всеони добыты в контактных гонках – персьютах и масс-стартах! А среди когорты претендентов на бронзу самым удачливым оказался Шипулин.



Помимо Дмитрия Пидручного (который, кроме промежуточного лидерства отметился и лучшей среди всех участников гонки скорострельностью), в масс-старте принимали участие еще двое украинцев. Лучше партнеров по команде в стрельбе проявил себя Сергей Семенов, допустивший две ошибки, что позволило ему финишировать в двадцатке лучших – на 18-й позиции. У Владимира Семакова – 25-й результат с тремя кругами штрафа.



Лидер общего зачета Мартен Фуркад шансы на победу (и даже на подиум) утратил в заключительной стойке, когда заработал два круга штрафа. Поэтому пятое место в подобной ситуации – лучшее ,чего смог добиться француз. Впрочем, на его позициях в Кубке мира это никоим образом не скзалось – перевес над идущим вторым Антоном Шипулиным составляет 276 очков. Разве что, цель по досрочному гарантированию очередного Большого Хрустального Глобуса стала чуть дальше. Да и для победы в зачете масс-стартов теперь не обойтись без финальной гонки в Холменколлене.



А вот во внутрикомандной конкуренции украинцев – серьезное изменение: Сергей Семенов за счет более успешного этапа в Антхольце обошел Дмитрия Пидручного и ворвался в топ-двадцатку тотала! Впрочем, между лучшими из украинцев дистанция всего в четыре очка. Дружеское соперничество продолжится уже на чемпионате мира.



1. Йоханнес Тингнес Бё (0+0+0+0) 37:04.3

2. Кантен Фийон Майе (1+0+0+0) +3.7

3. Антон Шипулин (0+1+0+0) +21.7

...

18. Сергей Семенов (1+0+1+0) +1:57.3

22. Дмитрий Пидручный (0+0+3+0) +2:37.4

25. Владимир Семаков (0+0+2+1) +2:52.2

Источник — Федерация биатлона Украины

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