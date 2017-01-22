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Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Плохо себя чувствовал, думал - не доеду»

Капитан сборной Украины рассказал о гонке с массовым стартом

  • 22.01.2017 14:26
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Вiathlоn.com.ua. Дмитрий Пидручный
© Вiathlоn.com.ua. Дмитрий Пидручный

Один з лідерів збірної України по біатлону Дмитро Підручний прокоментував результати гоки з масовим стартом в Антхольці.

«Дуже важко сьогодні було. Відчуваєтьсся сильна загруженість. Після другої лежки сил просто не стало на трасі. Почали боліти ноги, спина. Я практично зупинився і йшов пішки. Відчував, що якщо буду додавати, то п’яте коло можу не доїхати. Прийшлось збавити темп.

На стійці сковало всі м’язи, третій рубіж повністю вилетів. На четверту стрільбу збавив трішки, і полегшало. На другій стійці вже стрільнув свій нуль.

Думав навіть зійти, тому що настільки погано почувався, що думав - не доїду. Тому пішов помалу. По часу буде видно, що на четвертому колі я багато програв. А на останньому відпрацював, як міг. Сьогодні багато вболівальників наших було. Шкода, що не вдалося їх порадувати. Але сподіваюсь, що ми на правильному шляху, і ця втома, яка зараз є, дасть свій позитив в Хохфільцені», - сказа Підручний.

Источник — Федерация биатлона Украины

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