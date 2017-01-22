Сергей СЕМЕНОВ: «Старая травма дает о себе знать»

© biathlon.com.ua, Сергей Семенов

Украинский биатлонист Сергей Семенов рассказал о причинах неудачного выступления в масс-старте в Антхольце.

«С самого начала гонка пошла тяжело, очень сильно спина болит, на зубах доезжал, бороться вообще не мог. На последнем круге догнал Линдстрема, обошел его, но на финише просто не мог ехать и снова пропустил. Здесь длинные спуски и нужно много работать в наклонном положении, а спина просто не выдерживает.

Это все моя старая травма, она никуда не делась и периодически дает о себе знать. А здесь бежим уже третий день подряд и все спуски такие, где надо работать. Сейчас будет время отдохнуть, подлечим ее, и все будет нормально», - сказал Семенов.

Источник — Федерация биатлона Украины

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