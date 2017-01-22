Из грязи в князи: Украина вновь четвертая в эстафете

Отчет ожидайте чуть позже...
1. Германия (0+12) 1:09:12.4
2. Франция (0+8) +24.2
3. Италия (0+9) +33.4
4. Украина (0+6) +37.5
5. Россия (0+5) +1:16.0
6. Беларусь (0+7) +1:32.7
7. Швеция (0+10) +1:40.5
8. Финляндия (0+8) +1:45.9
Источник — Федерация биатлона Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Юля Джима 5+
Валя Семеренко 5
Анастасія Меркушина 4+
Падение Татьяны Акимовой в эстафете.
Так от табличка з 92 біатлоністок їх час на своєму етапі :
1. Ю. Джима - 16.32.2
2. К. Макарайнен - 16.40.4
3. М. Хамершмідт - 16.53.2
Может в Европе что-то знают, требуя отменить мораторий на вывоз кругляка.
Ну неплохо. Если мы с таким составом боремся за бронзу, то на ЧМ можно с грандами бодаться.
Мы гранд!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.