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Из грязи в князи: Украина вновь четвертая в эстафете

После провального первого этапа женская команда едва не дотянулась до подиума

  • 22.01.2017 17:06
  • 2396 просмотров
  • 15 комментария
Метки
biathlon.com.ua
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Отчет ожидайте чуть позже...

1. Германия (0+12) 1:09:12.4
2. Франция (0+8) +24.2
3. Италия (0+9) +33.4
4. Украина (0+6) +37.5
5. Россия (0+5) +1:16.0
6. Беларусь (0+7) +1:32.7
7. Швеция (0+10) +1:40.5
8. Финляндия (0+8) +1:45.9

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    berlinec
      berlinec, 22.01.2017 17:09
    -10
    Журавок расстрелять.
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    deN.
      deN., 22.01.2017 17:10
    +2
    Варвинець хвора, тому не виступила...((
    Ссылка
    Jeck
    online
      Jeck, 22.01.2017 17:13
    +8
    Як би дехто краще біг, то були би першими.
    Юля Джима 5+
    Валя Семеренко 5
    Анастасія Меркушина 4+
    Ссылка
    Андрей Козак
      Андрей Козак, 22.01.2017 17:29
    -6
    https://www.youtube.com/watch?v=smLMK5QnTN0
    Падение Татьяны Акимовой в эстафете.
    Ссылка
    Jeck
    online
      Jeck, 22.01.2017 17:31
    +6
    Дивлюсь статистику на siwidata по кожній з учасниць.
    Так от табличка з 92 біатлоністок їх час на своєму етапі :
    1. Ю. Джима - 16.32.2
    2. К. Макарайнен - 16.40.4
    3. М. Хамершмідт - 16.53.2
    Ссылка
    Zhez53
    online
    Zhez53, 22.01.2017 17:31
    +2
    Ну неплохо. Если мы с таким составом боремся за бронзу, то на ЧМ можно с грандами бодаться.
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    Patriot UA
      Patriot UA, 22.01.2017 17:32
    +2
    3-21-4! - Молодці!
    Ссылка
    Труффальдино
      Труффальдино, 22.01.2017 17:48
    -9
    Какие это князи, даже грамоту не получили, злыдни (((
    Ссылка
    norma_zap
      norma_zap, 22.01.2017 17:49
    +3
    Джима молодец когда не мажет, хотелось бы такой же стрельбы и в индивидуальных гонках
    Ссылка
    Zhez53
    online
    Zhez53, 22.01.2017 18:00
    +3
    norma_zap, 22.01.2017 17:49
    Джима молодец когда не мажет, хотелось бы такой же стрельбы и в индивидуальных гонках
    Вся ценность, как бы плохо наши накануне не выступали, на эстафету собраны как положено. Даже Журавок отстрелялась хорошо. Ну что сделаешь , не может Жужа бежать сегодня быстрее.
    Ссылка
    Дьявол
      Дьявол, 22.01.2017 18:00
    +2
    Журавок не унывать! И не воспринимай близко к сердцу критику некоторых неадекватов! Работай и все получится!
    Ссылка
    Sergey Kaliberda
      Sergey Kaliberda, 22.01.2017 18:03
    +2
    Хорошая гонка. Пока это наш максимум объективно. С Вавринец и плюс трохи везения подиум на ЧМ будет железно.
    Ссылка
    Андрей Штогрин
    online
      Андрей Штогрин, 22.01.2017 18:06
    +1
    Zhez53, 22.01.2017 17:31
    Ну неплохо. Если мы с таким составом боремся за бронзу, то на ЧМ можно с грандами бодаться.
    Мы гранд!
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    Izchak
    Izchak, 22.01.2017 18:11
    0
    Блин, опять деревяшка.
    Может в Европе что-то знают, требуя отменить мораторий на вывоз кругляка.
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    Zhez53
    online
    Zhez53, 22.01.2017 18:14
    +1
    Андрей Штогрин, 22.01.2017 18:06
    Zhez53, 22.01.2017 17:31
    Ну неплохо. Если мы с таким составом боремся за бронзу, то на ЧМ можно с грандами бодаться.

    Мы гранд!
    В эстафетах, пожалуй. Особенно, если учесть , что мы действующие олимпийские чемпионы. Но хотелось бы еще немок и француженок поджать, которые 1-2 места никому в этом году не отдают.
    Ссылка
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