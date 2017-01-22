Антхольц породжує надії

© РИА Новости. Сергей Семенов

Етап Кубка світу в Антхольці-Антерсельві був останнім перед чемпіонатом світу в Хохфільцені. Відтак це змагання дає можливість оцінити форму претендентів на нагороди головного старту біатлонного сезону.

Для нас цей етап дає більше сподівань, ніж навпаки. Перш за все варто сказати про чудовий початок Антхольца – «бронзу» Сергія Семенова, що стала першою медаллю для чоловічої команди цього сезону. Сергій міг би замахнутися й на «золото», але промах в останньому пострілі не дав лідеру нашої команди вже тепер здобути свою першу перемогу в кар‘єрі на окремому на етапі Кубка світу. Було б гарно додати тріумф на етапі до виграшу малого Кришталевого глобусу у сезоні 2014-2015. Але тут шкодувати, насправді, нічого. Так, здається, коли 19 мішеней «закриті», потрапити в останню атлет просто зобов‘язаний, але в цьому і полягає складність будь-якого спортивного завдання. Тому не треба забувати про ту перевагу, яку здобув атлет до того, як підійшов до цього останнього пострілу. Для Сергія Семенова і всієї нашої чоловічої збірної цей безсумнівний успіх – гарний заряд переможних позитивних емоцій, що особливо важливо перед чемпіонатом світу. Хвороба Дмитра Підручного позначилася на його результатах, але уже помітно, що Дмитро потрохи оговтується. У цьому сезоні у Дмитра – три місця у чільній десятці (найкращий результат – 5-е місце у мас-старті в Нове Мєсто і 7-е у спринті в Рупольдингу). Одне слово, надії не на порожньому місці.

Другий важливий момент – стабільність в естафеті. Всі четверо хлопців пройшли етап рівно, без зривів. І це, не забувайте, вже втретє поспіль. Взагалі, два четвертих місця наших біатлонних естафетних команд (чоловічої та жіночої) на етапі Кубка світу в Антхольці - з одного боку прикрість, якщо дивитися на обидві програні дуелі за «бронзу» (Підручним та Меркушиною) на останніх етапах. З іншого - якщо реально оцінювати швидкість суперників (Бабікова і Вірер), плюс зважати на недавню хворобу Підручного і дебютний сезон Меркушиної - закономірність і реальний стан речей. Результат естафети складається із зусиль всієї команди і «четверті» номери вийшли на етап у тій ситуації, яку їм залишили партнери по команді. Наші чоловіки цього сезону - стабільно четверті при тому, що топ-збірні чоловічого біатлону мають значно потужніший сумарний результат і при цьому із гранд-четвірки (Німеччина, Франція, Норвегія, Росія ) постійно хтось випадає. Україна ж всі три естафети поспіль - четверта. Так , хотілося б бодай однієї «бронзи», але це буде можливим лише при ідеальній стрільбі, на яку будемо сподіватися в Хохфільцені, як і на наближення Дмитро Підручний до своїх оптимальних кондицій і збереження нинішньої форми Сергієм Семеновим. І, звісно, що двоє інших - Артем Прима і Володимир Семаков підтримають лідерів, так як вони робили це і в попередніх естафетах сезону.

Ну, а в експериментальної жіночої четвірки сьогодні був «бойовий тест»: справжнє випробування для дебютантки Юлії Журавок, який їй поки дався скрутно, але без практики такого рівня неможливо відчути накалу світового рівня. Нереальний біатлон (цього разу до швидкості додалася стрільба) видала Юлія Джима, яка показала , що перебуває у чудовій формі (трохи дивує, що тренери відправляють її на чемпіонат Європи замість того, аби дати перепочити перед ЧС, але наставникам вочевидь видніше). Можливо, тренери сподіваються, що саме на європейській першості Юля поверне собі влучність. Бо якби цього сезону Джима «мазала» бодай наполовину більшість – була б постійно у «квітах», а якщо б зменшила промахи на 2/3 – «призи» б здобувала регулярно. Однак, як відомо, у спорті умовного способу немає, тому залишається прагнути до ліквідації недоліків і результат прийде.

Цей етап знаковий для нас з огляду на повернення Валентини Семеренко у склад естафетної команди (в індивідуальні змагання вона повернулася, нагадаю, на попередньому етапі в Рупольдингу). Валя класно відстріляла, а швидкість, віримо, поступово буде повертатися. Звичайно, повернути усе до чемпіонату світу неможливо, але тут важливий саме прогрес і два змагальних етапи дали досвідченій спортсменці і відчуття своїх кондицій і розуміння того, що вона може підсилити в найближчі два тижні. Сподіваємося, що цей ресурс у чемпіонки є. Більше знають вона сама і тренери.

Нарешті, яскрава дебютантка цього сезону Настя Меркушина знову отримала шанс завершувати естафету і досвід цей також неоціненний. За відсутності хворих Ірини Варвинець і Олени Підгрушної дівчата провели добротну гонку, показавши, що нам є на що сподіватися на Чемпіонаті світу. Відтак стримані компліменти за відданість та боротьбу обох збірним України, побажання одужання хворим і максимальна віра та підтримка українському біатлону, котрий вже стільки років тримається у світовому топі, попри загальну анти-спортивну ситуацію в державі (тут знову є підстави висловити respect Володимиру Бринзаку).

В індивідуальних гонках, надалі наші сподівання в першу чергу на Юлію Джиму, яка (хочеться в це вірити) врешті має віднайти свою стрільбу. Найвище поки індивідуальне досягнення Джими цього сезону – 5 місце у мас-старті в Оберхофі, ще одне десяте у такій же гонці в Антхольці і ще 8 позицій – у другій десятці. Всі ми розуміємо, що Юля постійно «їздить» біля «призів», головне – налагодити влучність .

Історія спорту не раз дивувала яскравими несподіванками від досвідчених атлетів. Тому, давайте не списувати з рахунків наших гвардійців, передусім Олену Підгрушну, котра цього сезону одного разу була сьомою (той же мас-старт в Оберхофі, що й у Джими), у решті гонок було помітно, що швидкість в Олени відверто не та, що минулого сезону, але саме витривалість досвідченої атлетки, думається, мала б датися взнаки у другій половині сезону.

І на завершення – кілька слів про суперечку у загальному заліку жіночого Кубка світу (про чоловічий при тотальній перевазі Фуркада говорити особливо нічого, хіба що про боротьбу за друге місце.

Помітний момент – повернення Лаури Дальмаєр на першу сходинку в заліку Кубка світу. Німка потужно провела «індивідуалку», натомість Габріела Коукалова відверто провалила першу гонку Антхольца і втратила те, що так скрупулезно набирала з початку цього року, колекціонуючи перемоги і призові місця, в том числі за відсутності Дальмаєр на двох гонках в Оберхофі. Стабільність – вкрай важлива для загального заліку. Тому таке випадання Габі за межі двадцятки й дали можливість Лаурі за один раз відіграти гандикап, який вона тимчасово дала суперниці. Сама ж Дальмаєр в цьому сезоні нижче 7-го місця не опускалася, тому й випереджає чешку. Зрештою, наступний за індивідуальною гонкою мас-старт показав, що Коукалова боротиметься за Кубок світу з усіх наявних у неї сил. Взагалі, статистика в обох біатлоністок схожа: в обох – по чотири індивідуальні перемоги цього сезону, по одному третьому місцю, лише «срібла» у дальмайєр трішки більше – чотири проти трьох у Габі. От лише у Коукалової було дві таких гонки, коли вона випадала за межі двадцятки – крім Антхольца (24-та в індивідуалці), був ще «персьют» у Поклюці (взагалі 26-та). Дальмаєр підходить до чемпіонату світу у феноменальній формі і,здається, її ніщо і ніхто не в змозі зупинити. Однак, відверто кажучи, дуже хочеться, щоби інтрига жила й надалі. І не лише Коукалова, а й Макарайнен, котра в цьому сезоні взяла два подіуми, і Доран-Абер, а може й Доро Вірер, не кажучи вже про наших Джиму з Підгрушною та Семеренко подарували чимало приємних для себе і не дуже для фаворитки сезону несподіванок.

На цій вірі в інтригу й прихильність Фортуни й прощаємося. До Хохфільцена…

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ

Источник — Sport.ua

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