Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Валентина СЕМЕРЕНКО: «За команду нужно отдавать все»

Украинская биатлонистка прокомментировала выступление в эстафете в Антхольце

  • 23.01.2017 11:22
  • 349 просмотров
  • 2 комментария
Метки
asnta.ru. Валентина Семеренко
© asnta.ru. Валентина Семеренко

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко прокомментировала свое выступление после эстафеты в Антхольце.

На заключительную гонку 6-го этапа Кубка мира Валя, для которой эта эстафета стала первой после чемпионата мира в Осло, вышла третьей и сумела вывести команду на третье место перед заключительным этапом.

«Считаю, что почти справилась – можно было на «стойке» не делать мах. У меня как-то с руки винтовка соскользнула, и я промахнулась. Все-таки командная гонка – это не личная, ты тут за команду работаешь и сражаешься, это трудно объяснить. За команду нужно отдавать всё.

После масс-старте я надеялась, что меня поставят в эстафету. У меня были свои ошибки, но Лена Пидгрушная и Ира Варвинец приболели. Самочувствие на финишном круге было плохое – живот сильно схватил. Каждые 10 метров и 10 шажков был для меня очень тяжелыми».

Источник — Xsport

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Сергей Бук
      Сергей Бук, 23.01.2017 12:17
    -2
    "вышла третьей и сумела вывести команду на третье место перед заключительным этапом"
    Это как так? вывела на то место на котором передали ей эстафету? Вы читаете что пишите? Лингвисты
    Ссылка
    cherkassy
    online
      cherkassy, 23.01.2017 12:38
    0
    т
    Сергей Бук, 23.01.2017 12:17
    "вышла третьей и сумела вывести команду на третье место перед заключительным этапом"
    Это как так? вывела на то место на котором передали ей эстафету? Вы читаете что пишите? Лингвисты
    третьей среди украинок по порядку и передала эстафету на третьем месте.
    Набирай форму Валюш, ты должна еще показать свою лучшую форму.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.