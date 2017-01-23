Валентина СЕМЕРЕНКО: «За команду нужно отдавать все»

© asnta.ru. Валентина Семеренко

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко прокомментировала свое выступление после эстафеты в Антхольце.

На заключительную гонку 6-го этапа Кубка мира Валя, для которой эта эстафета стала первой после чемпионата мира в Осло, вышла третьей и сумела вывести команду на третье место перед заключительным этапом.

«Считаю, что почти справилась – можно было на «стойке» не делать мах. У меня как-то с руки винтовка соскользнула, и я промахнулась. Все-таки командная гонка – это не личная, ты тут за команду работаешь и сражаешься, это трудно объяснить. За команду нужно отдавать всё.

После масс-старте я надеялась, что меня поставят в эстафету. У меня были свои ошибки, но Лена Пидгрушная и Ира Варвинец приболели. Самочувствие на финишном круге было плохое – живот сильно схватил. Каждые 10 метров и 10 шажков был для меня очень тяжелыми».

Источник — Xsport

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