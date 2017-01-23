Валентина СЕМЕРЕНКО: «За команду нужно отдавать все»

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко прокомментировала свое выступление после эстафеты в Антхольце.
На заключительную гонку 6-го этапа Кубка мира Валя, для которой эта эстафета стала первой после чемпионата мира в Осло, вышла третьей и сумела вывести команду на третье место перед заключительным этапом.
«Считаю, что почти справилась – можно было на «стойке» не делать мах. У меня как-то с руки винтовка соскользнула, и я промахнулась. Все-таки командная гонка – это не личная, ты тут за команду работаешь и сражаешься, это трудно объяснить. За команду нужно отдавать всё.
После масс-старте я надеялась, что меня поставят в эстафету. У меня были свои ошибки, но Лена Пидгрушная и Ира Варвинец приболели. Самочувствие на финишном круге было плохое – живот сильно схватил. Каждые 10 метров и 10 шажков был для меня очень тяжелыми».
Источник — Xsport
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Это как так? вывела на то место на котором передали ей эстафету? Вы читаете что пишите? Лингвисты
Это как так? вывела на то место на котором передали ей эстафету? Вы читаете что пишите? Лингвисты
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