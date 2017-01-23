Василий КАРЛЕНКО: «Сборная Украины будет претендовать на медали ЧМ»

© biathlon.com.ua. Василий Карленко

Вице-президента Федерации биатлона Украины Василий Карленко оценил выступление женской сборной в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце, а также спрогнозировал успешное выступление украинской команды на Чемпионате мира.

«У нас на чемпионате мира будет стабильная команда, которая будет претендовать на пьедестал. В целом, я доволен эстафетой и считаю, что это будет наш коронный вид, на который нужно прикладывать наибольшие усилия, что мы и делали на Олимпийских играх. Хотя времени у нас еще предостаточно, для того чтобы подтянуть все наши резервы.

Думаю, что состав и расстановка на эстафету были правильными. Может быть, немного не угадали с Юлией Журавок, но угадать было очень сложно, ведь у Юли нет большого опыта выступления в горах, и вообще на этапах Кубка мира», - сказал Карленко.

Источник — Xsport

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