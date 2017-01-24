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Андрей ДЕРИЗЕМЛЯ: «Антхольц запомнился хорошими эстафетами»

Бывший биатлонист поделился впечатлениями от шестого этапа Кубка мира

  • 24.01.2017 14:19
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Sport.ua. Андрей Дериземля
© Sport.ua. Андрей Дериземля

Известный украинский биатлонист Андрей Дериземля оценил выступления мужчин в гонке с массовым стартом, а также на всем этапе Кубка мира в Антхольце.

«Всем ребятам бежалось тяжело. Можно сказать, не их день. Стрельба на лицо. Дима Пидручный, скорее всего, шел не в своем темпе, возможно, немного перебрал, сказалась усталость, и на стойке это отобразилось в промахах. Может у него есть проблемы со спиной и это повлияло, не знаю, но все три человека были явно не готовы. Однако приятно, что на каждом этапе один или другой спортсмен в персональной гонке или эстафете показывают достойные результаты. Это позитивный момент, которого многие давно ждали.

Антхольц запомнился ярким выступлением Сергея Семенова в индивидуальной гонке и хорошими эстафетами. Одним словом, это был этап, за который не стыдно тренерам как мужской, так и женской команды. Общая картина достаточно неплохая», - отметил Андрей Дериземля.

Источник — Федерация биатлона Украины

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