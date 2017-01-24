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ЧЕ 2017. Стартовые составы индивидуальных гонок

В польском Душники-Здруй стартует чемпионат Европы по биатлону

  • 24.01.2017 20:22
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ЧЕ 2017. Стартовые составы индивидуальных гонок

Завтра, 25 января, в польском Душники-Здруй стартует чемпионат Европы по биатлону. Спортсмены пробегут две индивидуальные гонки. Видео-трансляция будет доступна на сайте IBU, а также телеканалах Матч, Евроспорт и Евроспорт 2.

Индивидуальная. Мужчины (11:00)
37. Александр Жирный
61. Руслан Ткаленко
82. Артем Тищенко
105. Андрей Доценко

Полный стартовый лист здесь

Индивидуальная. Женщины (14:30)
34. Анастасия Меркушина
38. Юлия Журавок
64. Яна Бондарь

Полный стартовый лист здесь

Источник — Федерация биатлона Украины

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