ЧЕ 2017. Стартовые составы индивидуальных гонок

Завтра, 25 января, в польском Душники-Здруй стартует чемпионат Европы по биатлону. Спортсмены пробегут две индивидуальные гонки. Видео-трансляция будет доступна на сайте IBU, а также телеканалах Матч, Евроспорт и Евроспорт 2.
Индивидуальная. Мужчины (11:00)
37. Александр Жирный
61. Руслан Ткаленко
82. Артем Тищенко
105. Андрей Доценко
Полный стартовый лист здесь
Индивидуальная. Женщины (14:30)
34. Анастасия Меркушина
38. Юлия Журавок
64. Яна Бондарь
Полный стартовый лист здесь
Источник — Федерация биатлона Украины
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