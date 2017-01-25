Определился состав сборной Украины на Универсиаду-2017

С 29 января по 8 февраля в Алматы пройдет всемирная зимняя Универсиада. Сборная Украины будет представлена в следующем составе. Участники чемпионата Европы пропустят индивидуальные гонки и приедут чуть позже.
Мужчины
Дмитрий Русинов
Антон Мигда
Максим Ивко
Александр Морьев
Артем Тищенко
Руслан Ткаленко
Дмитрий Ивасенко
Женщины
Юлия Бригинец
Алла Гиленко
Яна Пустовалова
Кристина Ковалева
Яна Бондарь
Надежда Белкина
Мария Кручова
Юлия Журавок
Расписание соревнований (время киевское):
31 января
07:15 - Индивидуальная гонка. Женщины
10:15 - Индивидуальная гонка. Мужчины
2 февраля
06:30 - Спринт. Женщины
09:15 - Спринт. Мужчины
3 февраля
08:00 - Гонка преследования. Женщины
10:00 - Гонка преследования. Мужчины
5 февраля
08:00 - Смешанная эстафета
7 февраля
08:00 - Масс-старт. Женщины
11:00 - Масс-старт. Мужчины
Источник — Федерация биатлона Украины
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