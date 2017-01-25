Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Определился состав сборной Украины на Универсиаду-2017

Соревнования пройдут с 29-го января по 8-е февраля в Алматы

  • 25.01.2017 08:21
  • 293 просмотров
  • 0 комментария
Метки
biathlon.com.ua. Юлия Бригинец
© biathlon.com.ua. Юлия Бригинец

С 29 января по 8 февраля в Алматы пройдет всемирная зимняя Универсиада. Сборная Украины будет представлена в следующем составе. Участники чемпионата Европы пропустят индивидуальные гонки и приедут чуть позже.

Мужчины

Дмитрий Русинов
Антон Мигда
Максим Ивко
Александр Морьев
Артем Тищенко
Руслан Ткаленко
Дмитрий Ивасенко

Женщины

Юлия Бригинец
Алла Гиленко
Яна Пустовалова
Кристина Ковалева
Яна Бондарь
Надежда Белкина
Мария Кручова
Юлия Журавок

Расписание соревнований (время киевское):

31 января
07:15 - Индивидуальная гонка. Женщины
10:15 - Индивидуальная гонка. Мужчины

2 февраля
06:30 - Спринт. Женщины
09:15 - Спринт. Мужчины

3 февраля
08:00 - Гонка преследования. Женщины
10:00 - Гонка преследования. Мужчины

5 февраля
08:00 - Смешанная эстафета

7 февраля
08:00 - Масс-старт. Женщины
11:00 - Масс-старт. Мужчины

Источник — Федерация биатлона Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.