ЧЕ 2017. Украинские биатлонисты за пределами первой «двадцатки»

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ОФИЦИАЛЬНО: Мякушко перешел в Ворсклу 13:58 — svida09 Можливо я помиляюся, але Ви не перепутали Мякушка з Буяльським. Мякушко в цьому сезоні ще ні разу... 13:45 — Volodimir Pereimybida Краще б Гладкого десь би спровадили. 13:44 — Volodimir Pereimybida Краще б Гладкого десь би спровадили. 13:37 — Elblanko Дибіли, нащо їх вирощувати???? Щоб шведів купувати? 13:35 — Volodimir Pereimybida Шкода. Мякушко виглядав на полі набагато сильніше за більшість тепрішніх ГРАВЦІВ. Це моя особиста...

Игра вне игры, или Убить футбол 13:55 — AndriyStudent Відміна офф-сайду, звичайно, буде надто радикальним кроком. Але все ж чинні правила варто перегля...

Будковский оказался не нужен Шахтеру 13:47 — Игорь Чернышёв Судя по минусам рагулей и сейчас полно)))

У Динамо появился конкурент в борьбе за вингера Перуджи 13:46 — Андрій Бабущак Чувак не боїться грати і брати на себе ініціативу. Цього Динамо не вистачає, я думаю треба обовяз...

Рауль РИАНЧО: «В Динамо много перспективных игроков» 13:41 — Elblanko Звичайно є, в дк перспективні. Тільки грають вони не за Динамо, а за Ворсклу, Чорноморець і т.д.