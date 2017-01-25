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ЧЕ 2017. Украинские биатлонисты за пределами первой «двадцатки»

В Польше завершилась индивидуальная гонка чемпионата Европы по биатлону среди мужчин

  • 25.01.2017 13:23
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ЧЕ 2017. Украинские биатлонисты за пределами первой «двадцатки»

В польском Душники-Здруй закончилась мужская индивидуальная гонка в рамках чемпионата Европы по биатлону.

Индивидуальная. Мужчины

1. Александр Логинов (1+0+0+0) 49:54.3
2. Красимир Анев (0+0+0+0) +11.4
3. Алексей Слепов (0+0+0+0) +53.6
...
21. Руслан Ткаленко (0+1+0+1) +3:40.1
35. Александр Жирный (1+1+0+1) +4:40.2
60. Артем Тищенко (0+0+0+1) +6:30.7
83. Андрей Доценко (1+1+2+1) +9:11.4
 

Источник — Федерация биатлона Украины

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