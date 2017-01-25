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ЧЕ 2017. Анастасия Меркушина завоевала бронзу в индивидуальной гонке

Юлия Журавок и Яна Бондарь финишировали в топ-15

  • 25.01.2017 16:23
  • 956 просмотров
  • 2 комментария
Метки
noc-ukr.org. Анастасия Меркушина
© noc-ukr.org. Анастасия Меркушина

В польском Душники-Здруй закончилась женская индивидуальная гонка в рамках чемпионата Европы по биатлону. Украинка Анастасия Меркушина завоевала бронзовую медаль.

Индивидуальная. Женщины
1. Ирина Старых (0+0+0+0) 44:24.7
2. Светлана Слепцова (0+1+0+0) +1:03.8
3. Анастасия Меркушина (0+1+0+0) +1:05.0
...
11. Юлия Журавок (0+0+0+1) +3:32.1
14. Яна Бондарь (1+2+0+1) +4:31.7

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    Александр Пахота
      Александр Пахота, 25.01.2017 16:37
    +1
    Поздравляю . Порадовала, Молодец!)
    Яна тоже хороша, подтяни стрельбу и будешь первой!
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    halt15
      halt15, 25.01.2017 16:39
    +1
    Эритропоэтиновые старухи украли победу у Настеньки Меркушиной!
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