ЧЕ 2017. Анастасия Меркушина завоевала бронзу в индивидуальной гонке

В польском Душники-Здруй закончилась женская индивидуальная гонка в рамках чемпионата Европы по биатлону. Украинка Анастасия Меркушина завоевала бронзовую медаль.
Индивидуальная. Женщины
1. Ирина Старых (0+0+0+0) 44:24.7
2. Светлана Слепцова (0+1+0+0) +1:03.8
3. Анастасия Меркушина (0+1+0+0) +1:05.0
...
11. Юлия Журавок (0+0+0+1) +3:32.1
14. Яна Бондарь (1+2+0+1) +4:31.7
Источник — Федерация биатлона Украины
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Яна тоже хороша, подтяни стрельбу и будешь первой!
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