Анастасия МЕРКУШИНА: «Опыт выступлений на Кубке мира мне помог»

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Анастасия Меркушина стала бронзовым призером в сегодняшней индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Душники-Здруй.



Когда проснулась сегодня с утра, подумала о том, что все возможно, но, наверное, это пока не мой чемпионат, слишком рано для меня, нужно немного подождать, подрасти… Когда финишировала в тройке лучших, вначале и не поняла, что случилось, для меня это большой результат!



Думаю, что опыт выступления на этапах Кубка мира помог мне сегодня, потому что уровень здесь высокий, соперницы намного сильнее. Я понимала, что могу бороться с ними, и это подталкивало меня к тому, чтобы работать на трассе упорней. Также моя борьба с Доротеей Вирер в последней эстафете в Антхольце помогла мне бороться сегодня. Я вновь проиграла, но в этот раз не Италии. Но самое главное еще то, что сегодня на протяжении всей гонки я думала и переживала за свою 12-летней сестру Сашу, которая сегодня бежала масс-старт в Тысовце, мне очень сильно хотелось ее порадовать!

Источник — Федерация биатлона Украины

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