БРЫНЗАК: «Спортсмена отстраняют, а комиссия потом полгода отдыхает»

© Sport.ua. Владимир Брынзак

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поделился мнением о петиции спортсменов в IBU об ужесточении антидопинговых правил.

– Одиннадцать биатлонистов и один тренер сборной Украины поставили свои подписи под петицией об ужесточении антидопинговых правил, которую спортсмены направили в IBU. Какова ваша позиция на этот счет? Действительно ли нужно увеличить штрафы и сроки наказания, лишать квот национальные федерации?

– Скажу так: меня не спрашивали, когда подписывали. Но я первый, кто сказал пару лет назад после того, как у нас были проблемы с биатлонистом Седневым, что наша федерация приняла решение, что мы больше никогда людей, дисквалифицированных на срок больше года, в команду на международные соревнования не возьмем. Кто хочет бороться с допингом, пусть объявят так же – вот тогда я скажу, что все борются. А то все говорят, но никто не хочет так поступить. Пусть Россия скажет, пусть Норвегия, Германия скажут, что кто будет пойман на допинге, в команду не возьмут. И всё. А так разговоров много, а кто что думает на самом деле… Эти допуски, врачебные назначения, астма... Все это надоело уже, если честно.

– Радикальные меры, на ваш взгляд, действительно могут помочь в решении проблемы?

– Главное, чтобы для всех они были – чтобы не было у нас астматиков, чтобы больные не бегали. Тогда надо для всех одинаково. А то так одних так, а других – сразу прихватывают. Вот, Ольгу Абрамову наказали – ни за что. Сейчас мы получили письмо, что да, они сомневаются, что решение медицинской комиссии было принято правильно... Но фактически человек наказан, хотя она невиновна, мы так считаем. Думаю, что справедливость восторжествует. Комиссия медицинская их уже стала как прокуратура, а не как орган, который разбирается, что к чему, добивается, чтобы справедливость была, а так, наказывает только. Есть вопросы, которые я тоже выскажу на внеочередном конгрессе. Посмотрим.

– Дело Абрамовой реально могут пересмотреть?

– Мы в CAS подали заявление, должно быть на днях решение. Хотя у нее дисквалификация 4 февраля заканчивается (спортсменку отстранили на год), но нам это не важно, нам важно имя спортсменки, и еще чтобы была справедливость. Мы за это боремся и, надеюсь, что победим.

– Какие еще вопросы вы бы хотели поднять на внеочередном конгрессе?

– Первое – чтобы медицинская комиссия IBU заседала быстрее, а то они никак не могут собраться. Спортсмена отстраняют, а они по 6-8 месяцев потом... То Рождество, то «vacation» у них, отдыхают... А спортсмен не виновен, ничего не доказано, но отстранен. Надо поставить четкие границы – два месяца, и все надо рассмотреть. И в ту, и в другую сторону. Вот это мы тоже будем поднимать, нельзя так. Потом, если будет признана Абрамова невиновной, будем бороться дальше. Потому что просто так наказывают, не разобравшись, в чем дело было... У меня вопросов много накопилось.

– Что вы вообще в целом думаете по поводу ситуации с докладом Макларена, с царапинами на пробирках российских спортсменов?

– Я хочу факты. Будут факты, пусть разберутся и принимают меры. Не хочу обсуждать то, чего я не видел, чего не знаю, что пишут... У нас, знаете, много шума: интернет – такая штука, что главное попиариться, а потом разбираться будут, доказывать, что вы не виноваты. Такое много раз было. Как факты будут – тогда пусть комиссия и IBU разбираются. А голословно кого-то обвинять... Не хочу.

– Серьезные факты – серьезное наказание?

– Ну, это уже как будет. Все будут голосовать, все будут свои позиции высказывать. Главное, чтобы меры для всех были одинаковы, эффективны и справедливы. Это главное для меня лично.

– Ситуация, которая складывается в биатлоне с допинговыми скандалами, вас лично не удручает?

– Удручает, потому что в спорте и политика, и бизнес, и медицина – все в кучу смешалось. Поэтому хотелось бы, чтобы все было как-то более объективно и по-спортивному.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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