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Биатлонисты требуют ужесточить борьбу с допингом

Биатлонисты из разных стран мира написали петицию к руководителям IBU

  • 26.01.2017 15:48
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  • 3 комментария
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Биатлонисты требуют ужесточить борьбу с допингом
Полный текст петиции об ужесточении борьбы с запрещенными веществами, которые подписали более 150 спортсменов из 25 стран и направили в Международный союз биатлонистов.
 
«Уважаемые члены Исполнительного комитета Международного союза биатлонистов (IBU)!
 
Мы, нижеподписавшиеся спортсмены IBU, поддерживаем ранее высказанные заявления и призываем IBU к быстрым и решительным действиям по защите чистого спорта, Кодекса Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и этических норм, изложенных в Конституции и Правилах IBU, которые мы, как чистые спортсмены, соблюдаем.
 
Как чистые спортсмены, соревнующиеся на Кубке мира, чемпионате мира и Олимпийских играх, мы с готовностью выполняем унифицированные антидопинговые правила. Мы жертвуем нашим правом на личную жизнь, чтобы гарантировать, что абсолютно каждый день мы доступны для антидопингового тестирования без предварительного уведомления. Мы с готовностью идем на эти неудобства, чтобы гарантировать защиту права каждого спортсмена на участие в соревнованиях без допинга.
 
Мы принимаем и понимаем, что IBU в настоящее время проводит внутреннее расследование в отношении конкретных спортсменов, указанных в докладе Макларена от 9 декабря. Мы настоятельно призываем продолжить эти расследования, акцентируя внимание на обеспечение целостности и справедливости наших соревнований в текущем сезоне.
 
Мы признаем, что IBU нужно время для надлежащего расследования случаев конкретных спортсменов, упомянутых в докладе Макларена. Тем не менее, мы разочарованы, что после многократных предложений от спортсменов и федераций в течение последних семи лет, IBU не ужесточил правила, чтобы заранее предотвратить допинг скандал, описанный в отчете Макларена. Теперь, несомненно, ясно, что наши правила IBU были и являются недостаточными для предотвращения применения допинга.
 
В 2009 году, задолго до обнаружений Макларена, 20 федераций – членов IBU подписали петицию, призывающую к более сильному наказанию за систематическое применение допинга. Кроме того, Комитет Спортсменов IBU выдвинул предложение к Исполнительному комитету IBU в мае 2016 года, призывая к схожим действиям.
 
Для того чтобы предотвратить применение допинга в будущем, мы должны усилить правила IBU, касающиеся нарушений антидопингового Кодекса, совершенных спортсменами и федерациями. Правила IBU должны полностью препятствовать спортсменам и федерациям, которые задумываются о приеме допинга. Соответственно, мы призываем к следующим изменениям:
 
1. Более длительные сроки дисквалификаций (до 8 лет) для спортсменов, нарушивших антидопинговые правила;
 
2. Более высокие штрафы (до €1 000 000) для федераций, чьи спортсмены нарушили антидопинговые правила;
 
3. Снижение сезонных квот на старт на Кубке мира, чемпионате мира и Олимпийских играх для федераций с одним или более спортсменом, нарушившим антидопинговые правила.
 
У нас нет времени ждать до следующего Конгресса IBU в 2018 году. Учитывая беспрецедентный и неотложный характер сложившейся ситуации, Исполнительный комитет IBU должен действовать в защиту целостности нашего вида спорта, сохранения справедливых соревнований и здоровья всех спортсменов. Эти меры должны быть приняты как можно быстрее. Если эти меры не могут быть приняты Исполнительным комитетом в качестве «неотложных», Исполнительный комитет должен созвать экстренное заседание Конгресса IBU, чтобы принять эти изменения немедленно.
 
Настало время, чтобы IBU принял убедительные меры в защиту чистого спорта. Меры, которые в первую очередь гарантируют всем участникам соревнований, что допинг и нарушения Кодекса ВАДА недопустимы в каком-либо виде на любом уровне. Наказания за применение допинга будут быстрыми и суровыми. Только тогда мы, спортсмены, и наши болельщики сможем быть уверены, что IBU действительно проявляет нулевую терпимость к допингу.
 
Мы, нижеподписавшиеся спортсмены, едины в защите фундаментального права каждого спортсмена принимать участие в соревнованиях без применения допинга. Мы готовы нести любое бремя, чтобы содействовать справедливости, равенству и здоровью для спортсменов во всем мире».

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    stopor2016
      stopor2016, 26.01.2017 16:05
    +5
    На боярышник бояре перейдут ...
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    darvey77
    online
      darvey77, 26.01.2017 16:21
    -4
    Украину кстате это тоже затронет.
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 26.01.2017 16:28
    +1
    Бессеберг и компания плотно сидят на мордорском бабле. Ситуацию может изменить только откровенный демарш биатлонистов и перевыборы в руководстве IBU. Естественно, промордорских купленных уродов до выборов допускать нельзя.
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