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В пятницу на ЧЕ по биатлону пройдут спринтерские гонки

Женская сборная Украины выставляет боевой состав

  • 26.01.2017 19:17
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Завтра, 27 января, в польском Душники-Здруй чемпионат Европы по биатлону продолжится двумя спринтерскими гонками. Видео-трансляция будет доступна на сайте IBU, а также телеканале Матч.

Спринт. Мужчины (11:00)
23. Руслан Ткаленко
83. Александр Жирный
95. Андрей Доценко
112. Артем Тищенко

Спринт. Женщины (14:30)
32. Юлия Журавок
53. Юлия Джима
64. Яна Бондарь
79. Ирина Варвинец
90. Анастасия Меркушина

Источник — Федерация биатлона Украины

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