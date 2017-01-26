В пятницу на ЧЕ по биатлону пройдут спринтерские гонки

Завтра, 27 января, в польском Душники-Здруй чемпионат Европы по биатлону продолжится двумя спринтерскими гонками. Видео-трансляция будет доступна на сайте IBU, а также телеканале Матч.
Спринт. Мужчины (11:00)
23. Руслан Ткаленко
83. Александр Жирный
95. Андрей Доценко
112. Артем Тищенко
Спринт. Женщины (14:30)
32. Юлия Журавок
53. Юлия Джима
64. Яна Бондарь
79. Ирина Варвинец
90. Анастасия Меркушина
Источник — Федерация биатлона Украины
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