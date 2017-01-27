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Поклюка. Украину дисквалифицировали из одиночной смешанной эстафеты

Победительницей гонки стала команда России

  • 27.01.2017 12:43
  • 2526 просмотров
  • 6 комментария
Метки
biathlonrus.com. Семен Бей
© biathlonrus.com. Семен Бей

В словенской Поклюке закончилась одиночная смешанная эстафета в рамках третьего этапа юниорского кубка мира. В составе нашй команды были Валерия Дмитренко и Виталий Труш.

Одиночная смешанная эстафета

1. Россия (0+7) 41:56.7
2. Франция (0+2) +0.2
3. Словения (0+5) +25.3
4. Чехия (1+6) +1:27.6
5. Австрия (0+8) +1:58.9

дисквалифицированы - Украина (0+8) +1:41.3 (пункт 5.6e - участие в соревновании с неверно промаркированными лыжами или винтовкой)

Полные результаты гонки здесь.

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 27.01.2017 12:53
    -3
    чекаємо завтра новин про позитивні допінг-проби російських учасників вказаної естафети...
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    acrobat2
      acrobat2, 27.01.2017 13:09
    -3
    а написать почему дисквалифицировали слабо?
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    Vladislav Budyachenko
      Vladislav Budyachenko, 27.01.2017 13:15
    +5
    acrobat2, 27.01.2017 13:09
    а написать почему дисквалифицировали слабо?
    Участие в соревновании с неверно промаркированными лыжами или винтовкой.
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    Григорий Сковорода
      Григорий Сковорода, 27.01.2017 13:17
    -1
    [quote M-E-S-S-E-R, 27.01.2017 12:53]чекаємо завтра новин про позитивні допінг-проби російських учасників вказаної естафети...[/q і знову за рибу гроші ми гамнюки ну а сосіди хай сильнішегамнюки будуть а ми не так воняємо позор
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    Владимир Коробко
    Владимир Коробко, 27.01.2017 13:48
    +2
    M-E-S-S-E-R, 27.01.2017 12:53
    чекаємо завтра новин про позитивні допінг-проби російських учасників вказаної естафети...
    Ну а сегодня про украинцев,пару слов сказать-слабо?
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    djjons774
      djjons774, 27.01.2017 14:01
    -1
    [quote M-E-S-S-E-R, 27.01.2017 12:53]
    Пиши по сути ! долб..б !
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