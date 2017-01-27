Поклюка. Украину дисквалифицировали из одиночной смешанной эстафеты

В словенской Поклюке закончилась одиночная смешанная эстафета в рамках третьего этапа юниорского кубка мира. В составе нашй команды были Валерия Дмитренко и Виталий Труш.
Одиночная смешанная эстафета
1. Россия (0+7) 41:56.7
2. Франция (0+2) +0.2
3. Словения (0+5) +25.3
4. Чехия (1+6) +1:27.6
5. Австрия (0+8) +1:58.9
дисквалифицированы - Украина (0+8) +1:41.3 (пункт 5.6e - участие в соревновании с неверно промаркированными лыжами или винтовкой)
Полные результаты гонки здесь.
Источник — Федерация биатлона Украины
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