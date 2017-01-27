ЧЕ-2017. Илиев выиграл мужскую спринтерскую гонку

В польском Душники-Здруй закончилась спринтерская гонка у мужчин в рамках чемпионата Европы по биатлону.
Спринт. Мужчины
1. Владимир Илиев (0+1) 24:26.9
2. Александр Логинов (0+0) +4.9
3. Красимир Анев (0+0) +16.7
...
22. Руслан Ткаленко (0+1) +1:05.1
27. Александр Жирный (0+1) +1:14.5
73. Андрей Доценко (1+2) +2:34.4
Источник — Федерация биатлона Украины
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2. Александр Логинов (Россия) — +4,9 (0+0).
3. Красимир Анев (Болгария) — +16,7 (0+0).
4. Андрей Расторгуев (Латвия) — +17,3 (0+2).
5. Алексей Волков (Россия) — +28,1 (0+0).
6. Томаш Крупчик (Чехия) — +28,8 (0+0).
7. Филипп Наврат (Германия) — +31,7 (1+0).
8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +41,5 (0+0)
.9. Аристид Бег (Франция) — +41,8 (0+0).
10. Фредрик Ессбакк (Норвегия) — +44,5 (0+1).
Вот как нужно давать результаты.
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