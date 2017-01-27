Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ЧЕ-2017. Илиев выиграл мужскую спринтерскую гонку

Лучший из украинцев Руслан Ткаленко финишировал на 22-м месте

  • 27.01.2017 12:52
  • 826 просмотров
  • 2 комментария
Метки
dnevnik.bg. Владимир Илиев
© dnevnik.bg. Владимир Илиев

В польском Душники-Здруй закончилась спринтерская гонка у мужчин в рамках чемпионата Европы по биатлону.

Спринт. Мужчины

1.  Владимир Илиев (0+1) 24:26.9
2.  Александр Логинов (0+0) +4.9
3.  Красимир Анев (0+0) +16.7
...
22.  Руслан Ткаленко (0+1) +1:05.1
27.  Александр Жирный (0+1) +1:14.5
73.  Андрей Доценко (1+2) +2:34.4

Источник — Федерация биатлона Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    kbv123
      kbv123, 27.01.2017 13:56
    +2
    Таке враження, що наші з непоганою стрільбою пішки ходять)
    Ссылка
    tarasbulba007
    online
      tarasbulba007, 27.01.2017 14:18
    -1
    1. Владимир Илиев (Болгария) — 24.26,9 (0+1).
    2. Александр Логинов (Россия) — +4,9 (0+0).
    3. Красимир Анев (Болгария) — +16,7 (0+0).
    4. Андрей Расторгуев (Латвия) — +17,3 (0+2).
    5. Алексей Волков (Россия) — +28,1 (0+0).
    6. Томаш Крупчик (Чехия) — +28,8 (0+0).
    7. Филипп Наврат (Германия) — +31,7 (1+0).
    8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +41,5 (0+0)
    .9. Аристид Бег (Франция) — +41,8 (0+0).
    10. Фредрик Ессбакк (Норвегия) — +44,5 (0+1).

    Вот как нужно давать результаты.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.