В польском Душники-Здруй закончилась женская спринтерская гонка в рамках чемпионата Европы по биатлону. Вторую медаль, на этот раз золотую, в копилку сборной Украины добавила Юлия Джима.
Спринт. Женщины
1. Юлия Джима (0+0) 21:02.3
2. Светлана Слепцова (0+0) +27.0
3. Ирина Старых (0+1) +37.8
...
21. Юлия Журавок (0+0) +1:37.1
24. Яна Бондарь (0+3) +1:49.3
Источник — Федерация биатлона Украины
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