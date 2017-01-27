© zn.ua. Юлия Джима

В польском Душники-Здруй закончилась женская спринтерская гонка в рамках чемпионата Европы по биатлону. Вторую медаль, на этот раз золотую, в копилку сборной Украины добавила Юлия Джима.



Спринт. Женщины



1. Юлия Джима (0+0) 21:02.3

2. Светлана Слепцова (0+0) +27.0

3. Ирина Старых (0+1) +37.8

...

21. Юлия Журавок (0+0) +1:37.1

24. Яна Бондарь (0+3) +1:49.3









Источник — Федерация биатлона Украины

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