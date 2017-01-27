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Юлия Джима - чемпионка Европы в спринте

Украинская биатлонистка опередила двух россиянок на чемпионате Европы в Польше и взяла «золото»

  • 27.01.2017 16:04
  • 4143 просмотров
  • 26 комментария
Метки
zn.ua. Юлия Джима
© zn.ua. Юлия Джима

В польском Душники-Здруй закончилась женская спринтерская гонка в рамках чемпионата Европы по биатлону. Вторую медаль, на этот раз золотую, в копилку сборной Украины добавила Юлия Джима.

Спринт. Женщины

1. Юлия Джима (0+0) 21:02.3
2. Светлана Слепцова (0+0) +27.0
3. Ирина Старых (0+1) +37.8
...
21. Юлия Журавок (0+0) +1:37.1
24. Яна Бондарь (0+3) +1:49.3



 

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    H4des
      H4des, 27.01.2017 16:49
    +3
    А что не так с Губерниевым? вполне адекватно прокомментировал стрельбу Джимы, никакого "хейта" в сторону нашей сборной с его уст нет.
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    mov4uk
      mov4uk, 27.01.2017 16:50
    0
    Юля,молодець!!!! Якщо йде стрільба,результати фантастичні!!! БРАВО!!!
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    stopor2016
      stopor2016, 27.01.2017 16:57
    0
    Комсомолка , спортсменка - просто красавица !!!!!!
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    Ffd Dfg
      Ffd Dfg, 27.01.2017 17:05
    0
    Негайно вступити до комсомолу-для завершення образу - ... спортсменка,красуня
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    kden67
      kden67, 27.01.2017 17:10
    0
    ...и просто красавица.Молодчинка Юлия.Так держать дальше!
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    Андрей Штогрин
    online
      Андрей Штогрин, 27.01.2017 17:22
    0
    H4des, 27.01.2017 16:49
    А что не так с Губерниевым? вполне адекватно прокомментировал стрельбу Джимы, никакого "хейта" в сторону нашей сборной с его уст нет.
    ну мы же одинарод
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