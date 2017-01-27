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Юлия ДЖИМА: «Первая гонка «на ноль» в сезоне»

Юлия Джима победила в сегодняшней спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону

  • 27.01.2017 18:54
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Юлия ДЖИМА: «Первая гонка «на ноль» в сезоне»
- Мысли о том, что я могу показать высокий результат, конечно, были, - говорит украинская биатлонистка. - Здесь, наверное, впервые в гонке, я находилась среди фаворитов, так что шансы, естественно, были. Но когда гонка началась и все стреляли в ноль, у меня появились сомнения. Тогда я подумала о том, что сегодня на рубежах нужно работать только чисто, лишь тогда я могу оказаться в топ 3. Сейчас у меня идет подготовка к чемпионату мира. Старты на чемпионате Европы находились в программе для скоростной работы, чтобы подойти к ЧМ в хорошей форме. Честно, сама не знаю, как удалось сегодня, наконец, отстреляться чисто (смеется). За весь сезон это первая гонка “на ноль”, поэтому… наверное, собралась. Для этого мне и нужен был этот старт, чтобы еще раз проверить свои силы и стрельбу.
 
На последнем круге разве у меня было большое преимущество?! Честно, ни о чем не думала. Мне нужно было бежать до финиша, и нужно было сделать отрыв больше, потому что завтра гонка преследования.
 

Источник — Федерация биатлона Украины

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