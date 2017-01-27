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ЧЕ. Стартовые составы субботних гонок

Юлия Джима стартует первой в гонке преследования

  • 27.01.2017 21:34
  • 233 просмотров
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biathlon.com.ua. Юлия Джима
© biathlon.com.ua. Юлия Джима

Завтра, 28 января, в польском Душники-Здруй чемпионат Европы по биатлону продолжится двумя гонками преследования.

Преследование. Мужчины (11:00)
22. Руслан Ткаленко +1:05
27. Александр Жирный +1:16

Преследование. Женщины (14:00)
1. Юлия Джима

Спринт. Юниоры (11:00)
 8. Виталий Труш
25. Дмитрий Ивасенко
38. Тарас Лесюк
48. Антон Дудченко
60. Назарий Цебринский
85. Богдан Цимбал

Спринт. Юниорки (14:00)
 8. Валерия Дмитренко
39. Анна Кривонос
46. Кристина Дмитренко
63. Марьяна Брыкайло
71. Кристина Ковалева

Источник — Федерация биатлона Украины

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