ЧЕ. Стартовые составы субботних гонок

тогда состав по сильней был и Тремулинас и Ленс и прочие купленные для Блохина, а игры не особо

Ежик на старости лет проституцией занялся. Не мешайте ему зарабатывать. Каждый это делает как уме...

Миллиардеры - люди умные , а умные люди не будут браться за то , что погрязло в долгах

Каких-нибудь миллиардеров не бывает.