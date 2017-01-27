ЧЕ. Стартовые составы субботних гонок

Завтра, 28 января, в польском Душники-Здруй чемпионат Европы по биатлону продолжится двумя гонками преследования.
Преследование. Мужчины (11:00)
22. Руслан Ткаленко +1:05
27. Александр Жирный +1:16
Преследование. Женщины (14:00)
1. Юлия Джима
Спринт. Юниоры (11:00)
8. Виталий Труш
25. Дмитрий Ивасенко
38. Тарас Лесюк
48. Антон Дудченко
60. Назарий Цебринский
85. Богдан Цимбал
Спринт. Юниорки (14:00)
8. Валерия Дмитренко
39. Анна Кривонос
46. Кристина Дмитренко
63. Марьяна Брыкайло
71. Кристина Ковалева
Источник — Федерация биатлона Украины
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